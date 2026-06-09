“Respetar la verdad”: Capitanich reivindicó la planificación de la ruta 13 durante su gestión y criticó “el relatos sin obras”

El senador nacional recordó que los 43 kilómetros inaugurados en 2023 fueron ejecutados gracias a una política de Estado que se inició en el gobierno de Peppo. “Los chaqueños esperan más soluciones”, afirmó.



El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich (PJ-Frente Fuerza Patria), utilizó sus redes sociales para reivindicar la planificación y ejecución de la ruta 13 durante su gobierno. En un clarificador tuit, el exgobernador recordó que la obra fue “gestionada y ejecutada” por su administración, producto de una política de Estado que inició Domingo Peppo.

“Inauguramos 43 km durante nuestra gestión en 2023, en el empalme que va desde ruta 11 hasta Cote Lai”, escribió Capitanich. También destacó que fue su gobierno el que impulsó y logró el financiamiento de Fonplata para esa obra y para la ruta 9 en El Impenetrable.

“No se trata de apropiarse de una obra ni de borrar la historia reciente. Se trata de respetar la verdad”, enfatizó.

Sin mencionar nombres, el senador cuestionó a quienes “pretenden descalificar o negar lo realizado” y sostuvo que “las rutas no se construyen con relatos, sino con planificación, financiamiento y gestión”.

“Los chaqueños esperan menos relatos y más soluciones. Más rutas terminadas, más empleo y más oportunidades”, agregó, y cerró con un consejo: “quizá un baño de humildad les venga bien”.

Las declaraciones de Capitanich remiten a agosto de 2023, cuando siendo gobernador inauguró ese tramo de 43 kilómetros con una inversión de más de $5.500 millones para afirmar que la obra pública transformaba la conectividad a nivel provincial.