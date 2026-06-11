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La drástica decisión del capitán de Japón: se lesionó, fue excluido del Mundial y anunció su retiro del equipo

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Wataru Endo, mediocampista del Liverpool, fue desafectado de la convocatoria antes del debut del combinado japonés en la Copa del Mundo y no jugará más en su seleccionado.

Una baja sensible sacude al seleccionado de Japón antes de su debut en el Mundial 2026. La selección asiática no podrá contar con su capitán Wataru Endo, quien quedó fuera de la convocatoria por lesión. Tras confirmarse la noticia, el mediocampista tomó una decisión importante respecto a su futuro.

El volante de 33 años, futbolista del Liverpool, llegaba al torneo tras haber sido operado en febrero por una lesión en el pie sufrida durante la temporada en Inglaterra. Desde entonces no logró recuperar continuidad en el club donde comparte equipo con Alexis Mac Allister y su participación se redujo a escasos minutos en un amistoso.

Pese a haber sido incluido inicialmente en la lista definitiva con la esperanza de su recuperación, el jugador no logró ponerse a punto y terminó quedando fuera del Mundial. Días después, Endo decidió poner fin a su ciclo con la selección japonesa.

Endo no jugará el Mundial con Japón. (Foto: Reuters).
Endo no jugará el Mundial con Japón. (Foto: Reuters).

El propio futbolista comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde expresó su frustración por perderse la Copa del Mundo, aunque aseguró no tener arrepentimientos. “He hecho todo lo posible desde que me lesioné, así que no me arrepiento en absoluto”, afirmó.

Por supuesto, hay frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero estoy orgulloso de lo que hemos construido desde Qatar, liderando este equipo y convirtiendo el objetivo de ganar el Mundial en algo natural para nosotros”, agregó.

Endo disputó más de 70 partidos con Japón, participó en dos Mundiales y fue una de las piezas clave en la consolidación del equipo como potencia asiática. Desde 2023 había asumido además la capitanía del seleccionado.

Con su salida, la Asociación Japonesa de Fútbol convocó al delantero Shuto Machino, del Borussia Mönchengladbach, como reemplazante en la lista definitiva.

El grupo de Japón

Japón integra el Grupo F y debutará en el Mundial frente a Países Bajos, en una zona que también comparte con Túnez y Suecia.

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