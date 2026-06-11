El INTA avisa por El Niño: las inundaciones afectarían hasta 3 millones de hectáreas en Corrientes

Un investigador de la sede local del organismo nacional, detalló que existe más de un 80% de probabilidad de que se desarrolle el fenómeno. Aunque la infraestructura correntina ha mejorado respecto a 1998, advierte sobre el fuerte impacto en el arroz y los cultivos de verano a partir de septiembre.

El doctor Ditmar Kurtz, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Corrientes), brindó detalles sobre un reciente informe que pone en alerta a la comunidad productiva. Según el estudio, el fenómeno de “El Niño” tiene una probabilidad superior al 80% de desarrollarse, lo que podría derivar en el anegamiento de hasta 3 millones de hectáreas en el territorio provincial.

Kurtz explicó que el objetivo del informe es poner en sobreaviso a productores e instituciones para tomar recaudos ante la llegada de mayores precipitaciones y eventos extremos. “No queremos ser catastróficos, pero sí alertar para estar preparados”, señaló el investigador, aclarando que, si bien el fenómeno ya se está gestando, las señales más claras de aumento de lluvias se sentirán desde septiembre hasta febrero o marzo del año que viene.

El informe destaca que todas las actividades de cultivos anuales se verán afectadas si se cumplen los pronósticos. Uno de los sectores más comprometidos sería el del arroz, no solo por el exceso de agua, sino por las condiciones de alta nubosidad y baja luminosidad que atentan contra el desarrollo del cultivo.

Además, las zonas más llanas de la provincia, como los “Malesales” en el este y los valles aluviales de los ríos Corriente y Paraná, son las que presentan mayor riesgo de inundación y encharcamiento. “En el ámbito rural va a ser un problema por el agua en sí, pero también por las enfermedades y menores rendimientos por falta de luz solar”, advirtió Kurtz.