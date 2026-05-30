La Selección argentina inicia su camino al Mundial 2026 con el sueño de la cuarta estrella

La Selección argentina ya tiene todo preparado para ir en busca de la gloria en el Mundial 2026. Con su lista de 26 jugadores confirmada, una parte del plantel viajará este sábado a la noche en un vuelo chárter rumbo a Kansas City, donde comenzará la concentración y la puesta a punto para el debut ante Argelia el 16 de junio.

Lionel Scaloni, junto a su cuerpo técnico, terminó de definir la nómina después de varios días de análisis y seguimiento de la situación física de cada futbolista y ahora comenzará la etapa intensa de preparación con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022 y soñar con la cuarta estrella.

La delegación argentina eligió como base el Hotel Origin en Kansas City, un edificio moderno con todas las comodidades, que será el hogar del plantel durante la estadía en suelo norteamericano. A solo 21 minutos del hotel, el equipo entrenará en el Sporting KC Training Centre, un predio de última generación con canchas, vestuarios, tecnología audiovisual, sala de hidroterapia y un gimnasio equipado con la última tecnología.

El predio de Kansas donde se entrenará la Selección argentina (Foto: Reuters).

La AFA eligió Kansas City por la cercanía con otras ciudades y la calidad de las instalaciones que ocuparán los campeones del mundo. En los últimos días, se realizaron reformas en el hotel para sumar un gimnasio extra y una carpa especial donde los jugadores podrán recibir a sus familias.

El cronograma de la Selección: amistosos, viajes y debut mundialista

El plantel viajará este sábado a las 23.50 en un vuelo chárter especialmente organizado para la delegación. En ese avión estarán 18 de los convocados, entre ellos varios campeones del mundo como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Julián Álvarez. También viajarán Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José López.

Por su parte, otros ocho futbolistas llegarán directamente a la concentración en Estados Unidos: Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Messi se sumará directamente en Kansas City (Foto: Reuters).

El domingo será para acomodarse y recibir al resto de los jugadores. El lunes 1 de junio comenzarán los entrenamientos formales en Kansas, donde la Selección se quedará hasta el primer amistoso, el sábado 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Luego, el martes 9 de junio, enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama. Tras ese partido, el plantel volverá a Kansas para ultimar detalles antes del debut mundialista.

El camino de Argentina en el Mundial

El debut será el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Después, el lunes 22, la Selección jugará contra Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 ante Jordania, en ese mismo escenario.

Argentina debutará frente a Argelia (Foto: Reuters).

La logística está pensada para que el equipo regrese a Kansas después de cada partido, ya que los vuelos al resto de las sedes que debe visitar Argentina son cortos y eso facilita la concentración y el descanso. Si el equipo avanza en la competencia, la idea es permanecer en Kansas, al menos, hasta los cuartos de final.

Con toda la fuerza de los argentinos, como expresó el mensaje del video de presentación del plantel, la Selección inicia una travesía que espera terminar el 19 de julio, un días después de la final en Nueva Jersey.