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Trump aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi Jinping tras una nueva reunión bilateral

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China confirmó que ambos líderes lograron nuevos consensos durante el encuentro en Pekín y destacó avances en temas económicos, diplomáticos y de seguridad internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con su par chino, Xi Jinping, durante una nueva reunión bilateral realizada en Pekín.

El gobierno chino confirmó luego que ambos mandatarios lograron “una serie de nuevos consensos” sobre comercio, política internacional y cooperación estratégica.

Trump aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi Jinping tras una nueva reunión bilateral. (Foto: REUTERS/Evan Vucci).
Trump aseguró que alcanzó “acuerdos comerciales fantásticos” con Xi Jinping tras una nueva reunión bilateral. (Foto: REUTERS/Evan Vucci).

Trump destacó avances comerciales tras las conversaciones en Pekín

“Se obtuvieron muy buenos resultados. Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, afirmó Trump mientras recorría los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino.

La Cancillería china señaló que Xi y Trump acordaron impulsar una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE.UU.” como nueva orientación para los vínculos entre las dos mayores economías del mundo.

Según el Ministerio de Exteriores, el entendimiento alcanzado busca servir de guía para los “próximos tres años o más” y permitir que la relación bilateral avance de forma “estable, saludable y sostenible”.

Pekín también aseguró que ambos presidentes coincidieron en la necesidad de reforzar “la comunicación y la coordinación” en asuntos internacionales y regionales, además de encontrar mecanismos para abordar “adecuadamente las preocupaciones mutuas”.

Irán y el estrecho de Ormuz también estuvieron en la agenda

La reunión entre Xi y Trump incluyó además conversaciones sobre la situación en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

China pidió reabrir “lo antes posible” las rutas de navegación y sostuvo que “la puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse”, en referencia a las negociaciones internacionales vinculadas al conflicto en Medio Oriente.

Según la Casa Blanca, ambos líderes coincidieron en que Irán no debe tener “nunca” armas nucleares y apoyaron el restablecimiento del tránsito de hidrocarburos por Ormuz sin derechos de paso.

El encuentro también abordó temas vinculados a Taiwán, la tecnología, Ucrania, la península coreana y el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses. China sostuvo que la reunión contribuyó a aportar “estabilidad y certidumbre” en un escenario internacional marcado por fuertes tensiones geopolíticas.

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