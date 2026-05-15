Samuel Vargas llevó su apoyo al Club Villa Libertad de Resistencia

El diputado provincial Samuel Vargas visitó el emblemático Club Villa Libertad con el objetivo de tomar contacto directo con la comunidad deportiva de esa populosa barriada de la ciudad y avanzar en una agenda de trabajo conjunta destinada a mejorar la infraestructura de la institución y proyectar nuevas obras para el futuro.

Durante la recorrida, Vargas destacó la importancia histórica y social que tiene el club dentro del barrio y remarcó la necesidad de acompañar estos espacios de contención para niños y adolescentes.

“El Club Villa Libertad tiene una enorme historia y un fuerte compromiso con su comunidad. La idea es trabajar junto al presidente del Instituto del Deporte, las autoridades, los padres y toda la comunidad deportiva para ir realizando aportes y mejoras de manera paulatina, pero sostenida, para que los chicos puedan empezar a ver concretados sus sueños”, expresó el legislador.

En ese sentido, señaló que “han pasado más de 40 años de democracia y todavía hay clubes que continúan esperando obras importantes y un acompañamiento firme del Estado”, por lo que consideró necesario “poner en valor el enorme trabajo social y deportivo que realizan diariamente”.

Asimismo, Vargas destacó la tarea que lleva adelante el profesor José Valant junto a la comisión directiva y sostuvo que el fortalecimiento de los clubes barriales forma parte de una de las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero.

“Nos pide reforzar permanentemente estos espacios deportivos porque cuando hay más chicos dentro de los clubes hay menos posibilidades de que caigan en los vicios o en situaciones de riesgo que muchas veces están en la calle. El deporte es una herramienta fundamental de inclusión y formación”, afirmó.

De la actividad participaron además el presidente de la Liga de Básquet, Oscar Rivas; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el representante del Club Villa Libertad, José Valant; y el padrino de la institución, Puma Pirota.

La jornada concluyó con un intercambio de ideas y proyectos junto a vecinos, padres y miembros de la comunidad deportiva de Villa Libertad, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el deporte barrial como espacio de integración y desarrollo social.