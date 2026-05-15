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SAENZ PEÑA BASTA DE AUMENTO

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Reclamo vecinal el Bloque Frente Chaqueño presento el Proyecto de Resolución N° 075/26 para expresar la profunda preocupación de este Concejo Municipal ante los excesivos aumentos en las tarifas de luz y agua aplicados por SECHEEP y SAMEEP.

Hoy miles de familias saenzpeñenses viven con angustia la llegada de facturas que, en muchos casos, superan sus propios ingresos. Jubilados, trabajadores, comerciantes y emprendedores no pueden seguir sosteniendo incrementos desmedidos mientras la crisis económica golpea cada vez más fuerte.

⚠️ No se puede naturalizar que acceder a servicios esenciales sea un privilegio.

⚠️ No se puede mirar para otro lado mientras vecinos deben elegir entre comer, comprar medicamentos o pagar la luz y el agua.

Por eso exigimos:

✅ Revisión urgente de los cuadros tarifarios.

✅ Tarifas razonables y accesibles.

✅ Acompañamiento y defensa real de los usuarios y consumidores.

La voz de los vecinos debe ser escuchada.
Porque los servicios públicos son un derecho, no un castigo.

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