SAENZ PEÑA BASTA DE AUMENTO

Reclamo vecinal el Bloque Frente Chaqueño presento el Proyecto de Resolución N° 075/26 para expresar la profunda preocupación de este Concejo Municipal ante los excesivos aumentos en las tarifas de luz y agua aplicados por SECHEEP y SAMEEP.
Hoy miles de familias saenzpeñenses viven con angustia la llegada de facturas que, en muchos casos, superan sus propios ingresos. Jubilados, trabajadores, comerciantes y emprendedores no pueden seguir sosteniendo incrementos desmedidos mientras la crisis económica golpea cada vez más fuerte.
⚠️ No se puede naturalizar que acceder a servicios esenciales sea un privilegio.
⚠️ No se puede mirar para otro lado mientras vecinos deben elegir entre comer, comprar medicamentos o pagar la luz y el agua.
Por eso exigimos:
✅ Revisión urgente de los cuadros tarifarios.
✅ Tarifas razonables y accesibles.
✅ Acompañamiento y defensa real de los usuarios y consumidores.
La voz de los vecinos debe ser escuchada.
Porque los servicios públicos son un derecho, no un castigo.