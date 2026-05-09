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Ni frutas ni carne: qué alimentos conviene sumar a la cena para dormir mejor, según un estudio científico

Un estudio científico reveló cuáles son las opciones más recomendadas para cenar y descansar mejor.

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Aunque muchas personas suelen ignorarlo, descansar bien no significa únicamente dormir muchas horas. Los hábitos previos al sueño también pueden influir en la calidad del descanso. En ese contexto, un estudio científico analizó cuáles son los alimentos que conviene sumar a la cena para dormir mejor.

La investigación, realizada por la Universidad de Granada, siguió durante 14 días el registro alimentario de hombres y mujeres con obesidad. Tras analizar los resultados, los especialistas observaron que una mayor ingesta de energía, grasas, colesterol, proteínas, alcohol, carne roja o alimentos fritos en la cena se vinculaba con un peor descanso.

Por el contrario, quienes consumían más hidratos de carbono, pescado azul y aceite de oliva en la última comida del día tendían a dormir mejor y tener un descanso de mayor calidad.

Las cenas con carbohidratos, pescados y aceite de oliva favorecieron un mejor descanso. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Las cenas con carbohidratos, pescados y aceite de oliva favorecieron un mejor descanso. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Qué alimentos conviene sumar a la cena para dormir mejor

Según el estudio, las cenas que se asociaron con una mejor calidad del sueño incluían:

  • Hidratos de carbono: como arroz, pasta, papa o pan.
  • Pescado azul: como salmón, atún, sardinas o caballa.
  • Aceite de oliva: utilizado como parte de la preparación o condimento.

De todas maneras, los investigadores aclararon que el estudio no establece una relación directa de causa y efecto. Es decir, aunque estos alimentos se asociaron con una cena más favorable para el sueño, no garantizan por sí solos un descanso reparador.

Además, la investigación también analizó qué sucede con la alimentación después del descanso nocturno. En ese contexto, dormir peor se vinculó con elecciones menos saludables durante el desayuno del día siguiente.

Qué relación hay entre el sueño y el desayuno del día siguiente

Entre los principales efectos observados en el desayuno, aparecen:

  • Mayor consumo de azúcares.
  • Menor ingesta de fibra.
  • Peor calidad general de la primera comida del día.
  • Más calorías en quienes se despertaban más tarde.
Un buen descanso se vinculó con una mejor alimentación al día siguiente. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Un buen descanso se vinculó con una mejor alimentación al día siguiente. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Por eso, la alimentación y el descanso son parte de un mismo círculo saludable. Mientras que una cena equilibrada puede ayudar a dormir mejor, un descanso reparador también puede favorecer mejores elecciones alimentarias al día siguiente.

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