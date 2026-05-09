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Federal “A” Defe de Vilelas va por la punta ante Mitre

El elenco chaqueño recibe este sábado, a las 20.30, a los posadeños en cancha de Sarmiento por la 8ª fecha. Si gana, el “Verde” quedará -al menos de manera transitoria- en soledad en la cima.

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Defensores de Vilelas tratará de quedar en soledad en la cima de la zona 2 cuando este sábado, a las 20.30, reciba Mitre de Posadas, en juego de la 8ª fecha del torneo Federal “A” de fútbol.

El cotejo se disputará en el estadio “Centenario” de Sarmiento, donde el “verde” hace de local en esta temporada 2026. Y el árbitro será el santiagueño Rodrigo Rivero.

El equipo de Joaquín Espíndola viene de ganarle por 2 a 1 a Sarmiento de La Banda en tierras santiagueños y tratará de seguir por la senda triunfal ante los misioneros. En caso de ganar hoy, quedará en soledad en la cima al menos hasta que mañana se complete la jornada.

Enfrente estará un Mitre que viene de quedar libre y hace dos semanas igualó 0 a 0 como local ante Sarmiento de La Banda. El equipo que conduce Miguel “Pico” Salinas está a dos puntos del líder, San Martín de Formosa.

PROBABLES FORMACIONES

DEF. DE VILELAS: Leandro Ledesma; Facundo Fernández, Brian Berlo, Fabricio Farías y Nahuel Molina; Maximiliano Acevedo, Lautaro Ramírez Remotti y Rodrigo Montenegro.; Santiago Robledo, Gustavo Carballo y Gonzalo Ríos. DT Joaquín Espíndola.
MITRE (P): Guillermo Bachke; Katriel Lukoski, Richard Rodríguez, Lucas Basualdo y Lautaro Arregui; Luciano Esquivel, Ángel Comes, Rodrigo Cerdan y Lucciano Arraya; Javier Peñaloza y Álvaro Klusener. DT: Miguel Salinas.
Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Asistentes: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero) y Andrés Franco (Corrientes). Cuarto árbitro: Alex Zerda (Santiago del Estero). Estadio: Centenario, de Sarmiento (local Def. de Vilelas). Hora: 20.30.

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