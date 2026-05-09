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Federal “A” Vuelve: Raúl Valdez es el nuevo DT de Sarmiento

La dirigencia confirmó el regreso del “Profe”, que se hará cargo del primer equipo. El “Decano” tiene jornada libre este finde. La semana que viene visitará a Sol de América. El “Aurirrojo” marcha penúltimo, pero a cuatro puntos de la zona de clasificación.

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Raúl Valdez se transformó en el nuevo DT de Sarmiento en la temporada 2026 del torneo Federal “A” de fútbol. La dirigencia lo confirmó en las redes sociales y el entrenador se hará cargo del equipo que marcha penúltimo en la zona 2 del certamen.

Valdez llega tras la salida de Roberto Marioni, que fue despedido de la institución el martes. Hasta aquí el “Decano” jugó siete partidos, con una derrota (en el debut ante Juventud Antoniana de Salta) y seis empates en fila. Marcha en el penúltimo lugar del grupo, aunque no está tan lejos de la zona de clasificación (a cuatro puntos; pasan los cuatro primeros), dentro de un grupo muy parejo.

Raúl Valdez se hará cargo del equipo el lunes. Y su estreno será el domingo 17 de este mes cuando visite a Sol de América de Formosa.

El “Profe” Valdez ya tuvo tres pasos como DT de Sarmiento. El más recordado es el ciclo que se inició a mediados de 2016 e incluyó -a mitad de 2019 -jugar un partido decisivo ante Estudiantes en Río Cuarto (el que ganaba ascendía a la Primera Nacional). También tuvo momentos muy buenos como el hecho de llgar a los cuartos de final en la Copa Argentina 2018 (perdió 3-1 con River) y llegar hasta las semifinales del Reducido en a principios de 2021 cuando cayó contra Maipú de Mendoza.

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