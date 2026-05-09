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La tierna reacción de la hija de Paredes cuando encontró a su papá en un sobre de figuritas del Mundial

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A un mes del comienzo del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa creció aún más desde que se lanzó el álbum de figuritas. El furor del fenómeno involucra incluso a las familias de los propios jugadores, tal como ocurrió en el caso de Leandro Paredes.

En un video compartido en las redes sociales de la esposa del futbolista, Camila Galante, se ve a su hija Victoria abriendo un paquete que trajo la imagen más esperada: la de su papá.

La familia de Leandro Paredes festejó cuando salió su figurita (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)
La familia de Leandro Paredes festejó cuando salió su figurita (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)

“Papá”, gritó cuando reconoció la imagen del 5 de la Selección argentina. Luego de eso, Galante y su otro hijo Giovanny comenzaron a festejar y a gritar juntos.

Paredes jugará su segunda cita mundialista (Foto: Reuters)
Paredes jugará su segunda cita mundialista (Foto: Reuters)

El mediocampista del Xeneize vivirá su segunda cita mundialista: la primera fue en Qatar, donde salió campeón del mundo y fue protagonista del duelo crucial ante Países Bajos y de los festejos con Lionel Messi luego del penal de Gonzalo Montiel ante Francia.

Abrió un paquete de figuritas del Mundial, vio la de su hijo y se emocionó: “Veo al niño que soñaba en grande”

Un video conmovedor se volvió viral en las últimas horas: el papá de Luis Díaz abrió un paquete de figuritas del Mundial y, al encontrar la de su hijo, no pudo contener las lágrimas. El clip, subido su cuenta de Instagram @Mané_Díaz_26, es acompañado por un emocionante relato.

No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que soñaba en grande, al que nunca se rindió y hoy puso a soñar a todo el mundo”, expresó el padre, con la voz quebrada. “Cuántas alegrías le has regalado a Colombia, cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma, cuántas veces uniste a todo un país con tu fútbol. Y yo aquí, sosteniendo esta lámina, intentando entender cómo ese niño es hoy un orgullo nacional”, agregó, visiblemente emocionado.

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