El bypass cumple 59 años: el invento de un argentino que revolucionó la Medicina

El Dr. René G. Favaloro logró trascender sus modestos comienzos para convertirse en uno de los médicos y científicos más reconocidos. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra el bypass coronario, una técnica revolucionaria que brinda esperanza y una segunda oportunidad a quienes sufren de enfermedades cardíacas.

El infarto, que como principal causa de muerte supera incluso al cáncer, ha sido enfrentado con éxito gracias a su inigualable aporte. Estimaciones indican que la técnica ha beneficiado a más de 55 millones de vidas desde su creación en 1967.

El 9 de mayo de 1967, Favaloro realizaba en Estados Unidos el primer bypass aortocoronario. Con esa intervención, revolucionó la cirugía cardiovascular y cambió para siempre el tratamiento de la enfermedad coronaria. A casi seis décadas de aquella primera operación histórica, la técnica continúa siendo el estándar de oro a nivel mundial. Según estimaciones internacionales, actualmente se realizan alrededor de un millón de cirugías bypass por año y, hasta 2023, el procedimiento contribuyó a salvar más de 55 millones de vidas.

El doctor René Favaloro. (Foto: gentileza Fundación Favaloro)

La magnitud del impacto se entiende al observar el contexto global: la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas patologías provocan aproximadamente 19,8 millones de muertes cada año. En Argentina, también encabeza las estadísticas: se registran más de 40.000 infartos anuales.

Qué ocurría antes del bypass

Antes del desarrollo del bypass, un diagnóstico de obstrucción coronaria severa implicaba un pronóstico extremadamente limitado. La creación de este “puente” vascular para restablecer el flujo sanguíneo al corazón cambió ese escenario de manera radical.

Hoy, combinada con prevención, control de factores de riesgo y cambios en el estilo de vida, la cirugía permite reducir significativamente la mortalidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Una técnica que sigue evolucionando: hace 59 años, Favaloro creó un puente para salvar corazones.

Hoy, ese puente sigue en pie, se perfecciona, se adapta y se potencia con tecnología. En el Hospital Universitario Fundación Favaloro, se realizó recientemente el primer bypass aortocoronario con asistencia robótica el país, incorporando tecnología de última generación a un procedimiento que mantiene intactos los principios quirúrgicos establecidos por Favaloro.

La cirugía robótica permite un abordaje mínimamente invasivo, con incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida, ampliando las posibilidades terapéuticas sin perder la seguridad y eficacia que caracterizan al bypass tradicional. El bypass sigue siendo sinónimo de precisión, compromiso y futuro y su legado continúa vigente en cada cirugía y en cada paciente que recupera su calidad de vida gracias a una técnica que transformó la enfermedad coronaria para siempre.