Las mejores rutinas de ejercicios para que los adultos mayores se mantengan en estado

En cada etapa de la vida, el cuerpo responde de manera diferente al movimiento. La actividad física no solo mejora la salud, sino que también fortalece el bienestar emocional, algo especialmente importante en la tercera edad.

Encontrar una rutina adecuada puede marcar la diferencia entre vivir con energía o enfrentar limitaciones.

Los ejercicios adaptados a las capacidades individuales permiten disfrutar de los años dorados con independencia y calidad de vida.

El movimiento como clave para el envejecimiento activo

El envejecimiento es un proceso natural, pero no implica resignarse a perder capacidades. Estudios del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento destacan que mantener una actividad física regular retrasa los efectos del envejecimiento y previene enfermedades crónicas.

El movimiento no solo favorece la circulación sanguínea y la fortaleza muscular, sino que también impacta positivamente en el ánimo y la cognición. La actividad física estimula la liberación de endorfinas, conocidas como “las hormonas de la felicidad”, contribuyendo a una vida más plena y satisfactoria.

El tai chi, uno de los ejercicios recomendados.(Foto: Adobe Stock)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas mayores que realizan actividad física regularmente tienen menos riesgo de sufrir enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2 y osteoporosis. Además, el ejercicio también es un aliado contra el aislamiento. Actividades grupales o al aire libre fomentan la interacción social, creando lazos y fortaleciendo el sentido de comunidad, un aspecto esencial para el bienestar emocional.

Cómo elegir la mejor rutina de ejercicios

Prioridades según la condición física. La rutina ideal depende de las necesidades y limitaciones individuales. Según el American College of Sports Medicine (ACSM), los ejercicios para adultos mayores deben incluir:

Entrenamiento de fuerza. Mejora la masa muscular y la densidad ósea.

Mejora la masa muscular y la densidad ósea. Ejercicios aeróbicos . Favorecen la salud cardiovascular y la resistencia.

. Favorecen la salud cardiovascular y la resistencia. Flexibilidad . Ayuda a mantener la movilidad articular.

. Ayuda a mantener la movilidad articular. Equilibrio. Previene caídas y mejora la estabilidad postural.

Es fundamental consultar con un médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios para adaptar las actividades a las condiciones específicas de salud. Según un artículo de la Mayo Clinic, una rutina equilibrada para adultos mayores podría incluir:

Lunes y miércoles . 30 minutos de caminata moderada.

. 30 minutos de caminata moderada. Martes y jueves . Ejercicios de fuerza con bandas elásticas o pesas ligeras.

. Ejercicios de fuerza con bandas elásticas o pesas ligeras. Viernes . Clase de yoga o pilates para trabajar la flexibilidad.

. Clase de yoga o pilates para trabajar la flexibilidad. Sábado . Actividad recreativa, como baile o natación.

. Actividad recreativa, como baile o natación. Domingo. Descanso activo con ejercicios de respiración y relajación.

Ejercicios de bajo impacto y sus beneficios

Los ejercicios de bajo impacto son ideales para personas con problemas articulares o poca resistencia. Opciones como la caminata, el tai chi o la bicicleta estática son recomendadas por el National Institute on Aging por ser seguras y efectivas. Las ventajas de estas actividades:

Menor riesgo de lesiones.

Mejora progresiva del tono muscular.

Incremento de la capacidad pulmonar sin forzar el corazón.

Adaptabilidad a diferentes niveles de condición física.

El equilibrio es clave en la prevención de caídas. Según la OMS, actividades como el tai chi y el yoga fortalecen los músculos estabilizadores y mejoran la coordinación. Movimientos sencillos, como pararse en un pie o caminar en línea recta, pueden integrarse en las rutinas diarias para reforzar la estabilidad.

Es común escuchar que “ya es tarde para empezar” o que “el ejercicio puede ser peligroso”. Sin embargo, investigaciones de la Harvard Medical School desmienten estos mitos. Incluso personas que nunca antes han realizado actividad física pueden obtener grandes beneficios al comenzar con una rutina adecuada. Lo importante es escuchar al cuerpo y avanzar gradualmente. Evitar el sobreesfuerzo y priorizar la calidad del movimiento sobre la cantidad son consejos clave para prevenir lesiones y garantizar una experiencia positiva.