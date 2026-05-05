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Conmoción por femicidio en Vilelas: policía mató a su pareja e intentó suicidarse

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El cabo primero Luciano Etudié atacó a la mujer en el barrio Los Silos, luego se disparó a sí mismo en el mentón y fue trasladado grave al Hospital Perrando. Investiga la Fiscalía de Género.

En un brutal hecho de sangre conmociona a Puerto Vilelas,  este martes por la mañana, en el barrio Los Silos, el cabo primero de la Policía del Chaco con prestación de servicio en la Comisaría Cuarta de Resistencia, Luciano Etudié, asesinó a su pareja y luego intentó suicidarse.

Según información a la que accedió Alerta Urbana, el agresor efectuó un disparo contra la mujer, de 33 años de edad, causándole la muerte en el lugar. Posteriormente, se disparó con su arma reglamentaria en el mentón. El proyectil le provocó una grave herida con orificio de entrada en el maxilar inferior y salida por la nariz.

Etudié fue hallado con vida y trasladado de urgencia por una ambulancia del 107 al hospital Perrando de Resistencia.

Otras fuentes preliminares indicaron que el uniformado habría tomado como rehén a un menor y que también habría asesinado a un supuesto amante, aunque esos extremos no fueron confirmados oficialmente. En el lugar trabajaron jefes policiales, el COE y la Fiscalía de Género, que ahora investiga el caso.

La tragedia renovó las alarmas sobre la violencia machista dentro de las propias fuerzas de seguridad.

Ahora, se espera el parte médico del agresor y la confirmación de la identidad de la víctima.

 

ALERTA URBANA

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