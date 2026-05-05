Municipalidad de Resistencia Roy Nikisch No es gestión es un “festival de sobreprecios”

Estamos frente a un festival de sobreprecios con el dinero de los contribuyentes

El concejal de Resistencia Fabricio Bolatti volvió a denunciar públicamente presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas por parte de la gestión de Roy Nikisch, señalando la existencia de un esquema sistemático de contrataciones caras, fragmentadas y con escaso control público. “Ya no se trata de hechos aislados, sino de una modalidad reiterada que combina sobreprecios, contrataciones direccionadas, división de obras para evitar licitaciones públicas y una publicación tardía de los actos administrativos que impide el control ciudadano oportuno”, remarcó el edil.

Entre los casos observados, Bolatti mencionó:

* La intervención en el Parque 2 de Febrero, donde a la obra principal se le sumaron contrataciones complementarias, entre ellas una licitación por más de $155 millones para provisión de plantas y césped.

* Obras en el Domo del Centenario , donde se prevé una inversión cercana a los $1.700 millones para refacciones parciales en baños, accesos, hall y salas de espera, alcanzando valores que superan ampliamente los costos de referencia publicados por cámaras empresarias y colegios profesionales.

* El Plan Parterre y los módulos lineales ejecutados sobre avenidas de la ciudad donde, según los cálculos realizados, los costos observados se ubicarían muy por encima de valores razonables de mercado.

* Y otras obras donde se evidencian los sobreprecios, los casos que ya han tomado trascendencia pública: “Readecuación del Centro de Monitoreo” en la Laguna Argûello con un costo de más de $74 millones; “Refacción integral” de la Escuela Folklórica Municipal con un costo de más de $792 millones; Kiosco municipal de durlock, de $42 millones; y un cerco/rejas de la Sala Velatoria municipal, con un gasto de más de $138 millones.

No obstante la gravedad de lo anterior, Bolatti subrayó que el caso más escandaloso es el de la remodelación de la Dirección General Tributaria Municipal, obra sobre la cual presentó un informe técnico detallado por considerarla el exponente máximo de estas irregularidades.

DIRECCIÓN TRIBUTARIA: “PAGARON UNA REFACCIÓN AL VALOR DE UNA OBRA NUEVA”

Según explicó el concejal, la intervención ejecutada sobre el frente exterior de la Dirección Tributaria comprende la refacción de fachada; la impermeabilización de cubierta; pintura; reparaciones generales y estructuras metálicas livianas incorporadas al frente. “La obra exterior fue adjudicada en aproximadamente $320 millones para intervenir cerca de 250 metros cuadrados. Eso implica un costo superior a $1.280.000 por metro cuadrado de refacción”, detalló.



Bolatti afirmó que, según el relevamiento técnico y los valores de mercado a la fecha de finalización (diciembre de 2025), el costo razonable de esa intervención ronda los $421.000 por m². Esta brecha revela un sobreprecio superior al 200%.

Para dimensionar el desfasaje, el edil comparó estas cifras con referencias oficiales: el valor de construcción de una vivienda social tipo FONAVI es de $480.000 por m², mientras que los costos publicados por colegios profesionales para refacciones integrales rondan los $572.000.

EL EQUIVALENTE A SEIS VIVIENDAS SOCIALES

“Con lo que pagaron por reparar una fachada, podrían haber construido nuevamente gran parte del edificio. Estamos ante valores de obra nueva aplicados a una simple mejora estética”, sostuvo Bolatti.

El edil indicó que mientras una asignación de $105 millones habría cubierto la obra con un amplio margen de ganancia, el municipio decidió adjudicar $320 millones. Esa diferencia no es solo un número: es el equivalente a construir 270 m² de estructura nueva o el costo total de 6 viviendas sociales terminadas . “Esta desproporción evidencia que el volumen de materiales y mano de obra facturados supera físicamente lo que la estructura permite asimilar. No existe justificación técnica ni económica para estos valores; es, llanamente, un festival de sobreprecios con el dinero de los contribuyentes ”, aseveró el concejal.

DIVISIÓN DE OBRA Y MENOR CONTROL

Bolatti también cuestionó el mecanismo de contratación utilizado por el Municipio. Según indicó, la intervención fue dividida en distintos componentes (fachada exterior; trabajos interiores; y mobiliario), algo que está prohibido textualmente en la normativa vigente. Este mecanismo les permitió mantener cada contratación por debajo de los montos exigidos para la realización de licitación pública. “Dividen las obras, reducen controles y aplican mecanismos de contratación restringidos; a eso se suma la demora de meses en la publicación de resoluciones y actos administrativos, dificultando el acceso oportuno a la información pública”, advirtió.

“NO ES UN HECHO AISLADO”

El concejal vinculó estos casos con otras denuncias ya realizadas por su espacio, como ser:

* sobreprecio en alquiler de maquinaria y camiones sin suficiente trazabilidad pública;

* la creación de deudas mediante legítimo abono;

* compras con sobreprecios;

* contrataciones directas (a empresas amigas) reiteradas.

“Estamos frente a un modelo de administración que flexibiliza controles, limita la transparencia y habilita costos muy superiores a los razonables”, afirmó.

Finalmente, Bolatti sostuvo que continuará presentando informes y denuncias ante organismos de control y la justicia, a quienes les reclama que cumplan su rol y no permitan que se fuguen los recursos de las y los vecinos de resistencia. “La comunidad merece transparencia y control. Cada peso desviado es una oportunidad perdida para mejorar la ciudad y la vida de sus vecinos; y cada silencio, ausencia o acompañamiento de los organismos de control y la justicia es una complicidad que da pie a la impunidad”.

EL INFORME COMPLETO / DATOS TÉCNICOS: INFORME OBRA PÚBLICA – CASO: Remodelación integral Dir. Gral. Tributaria