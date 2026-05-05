El policia femicida de Vilelas el cabo Luciano Etudié, mató a su padre antes que a su pareja

Conmoción en el Gran Resistencia tras revelarse los detalles de un raid asesino y sangriento que culminó con un femicidio en Puerto Vilelas y el hallazgo de una segunda víctima en Resistencia. El jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, confirmó en exclusiva a Alerta Urbana que el cabo primero Luciano Etudié, numerario de la Comisaría Cuarta, asesinó a su propio padre antes de dirigirse hacia la zona de las Tres Bocas para ultimar a su pareja.

El primer escenario de esta tragedia se situó en un domicilio de la calle Lestani al 650, en la capital provincial. Según la investigación preliminar, Etudié le habría quitado la vida a su progenitor mediante disparos de arma de fuego, para luego sustraerle la camioneta y trasladarse hacia Puerto Vilelas. En dicho vehículo, el efectivo policial llevó a su pareja, identificada como Graciela Mabel López, de 33 años, junto a un niño de corta edad.

Toma de rehenes y desenlace fatal

Una vez en las barrancas del río, Etudié mantuvo como rehenes a la mujer y al menor, apuntándoles con su arma reglamentaria calibre 9 mm. Ante el aviso al 911, se desplegó un fuerte operativo que incluyó al Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y mediadores. Si bien los efectivos lograron que el cabo primero entregara al niño, la situación escaló de manera irreversible.

En presencia de la fiscal de turno y el equipo táctico, Etudié ejecutó a Graciela López de un disparo en la cabeza. Acto seguido, dirigió su arma hacia los uniformados presentes, lo que motivó la reacción inmediata de un operador del COE. Haciendo uso de sus facultades y en legítima defensa de terceros, el agente táctico efectuó un disparo que impactó en el cráneo de Etudié para neutralizar la agresión.

Antecedentes y estado de salud

El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, donde permanece internado en grave estado con vida. Romero detalló que el cabo primero contaba con un antecedente por violencia de género de enero de 2025 relacionado con una pareja anterior, motivo por el cual se le aplicaba un régimen de portación de arma solo durante las horas de servicio. Sin embargo, había recibido un alta provisoria por parte de medicina laboral que le permitía portar su pistola reglamentaria al momento de los hechos. Alerta Urbana permanece en el lugar de los hechos como único medio, mientras el gabinete científico continúa con las pericias en ambas escenas del crimen.