La Verde: empresas fantasmas, negociados y un pueblo olvidado

En La Verde la Municipalidad ya no se trata de rumores: crecen las sospechas de un esquema armado entre el intendente, el secretario de Gobierno y su entorno más cercano. Todo apunta a negocios paralelos que poco tienen que ver con mejorar la vida de los vecinos.

Se habla de un hermano del secretario que habría llegado desde Comodoro Rivadavia, con antecedentes de presuntas estafas, y que hoy estaría vinculado a distintos emprendimientos “locales”. ¿Casualidad o parte de una misma maniobra?

Actualmente funciona un taller mecánico con fachada de mini estación de servicio, donde —según denuncian vecinos— se “refacturaría” combustible. ¿Cómo? Entregando carga gratuita a ciertos ciudadanos a cambio de defensa en redes sociales. Autos particulares, conocidos y hasta esposa familiares de excombatientes accederían a este beneficio, circularían videos en redes” mientras que para urgencias reales muchas veces “no hay”.

Pero el esquema no termina ahí. Ahora aparece una ferretería que, según versiones, pertenecería al propio intendente y al secretario, operando en Puerto Tirol, nuevamente bajo la órbita del mismo familiar. Todo queda en casa.

Mientras tanto, La Verde se hunde en el abandono: calles deterioradas, falta de respuestas y un municipio que solo parece esperar la próxima obra millonaria. El famoso “parche” cercano a los mil millones de pesos no se refleja en mejoras concretas.

Y como si fuera poco, ya estarían preparando otra jugada: avanzar sobre un proyecto heredado —la finalización del asfalto hasta el barrio Malvinas— inflando costos, repitiendo viejas prácticas. Sobreprecios, coimas… y la pregunta que muchos se hacen:

¿otra vez el hormigón termina en destinos dudosos como casa del secretario y el intendente ?

La Verde no necesita más relatos ni negocios entre pocos. Necesita gestión, transparencia y respeto por su gente.

TODO ES CORRUPCION EN CHACO