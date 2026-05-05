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Samuel Vargas recorrió el barrio ex Japonés de Barranqueras y se comprometió a impulsar mejoras junto a la comunidad

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El diputado Samuel Vargas visitó este martes el barrio ex Japonés, donde mantuvo un encuentro con vecinos y referentes comunitarios, entre ellos Adriana Ledezma. Durante la recorrida, dialogaron sobre la realidad del barrio y las principales problemáticas vinculadas a la falta de infraestructura básica y servicios.

En este marco, se planteó la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto que permita acompañar el crecimiento del barrio, no solo en términos de desarrollo urbano, sino también fortaleciendo el acceso a servicios esenciales.

Además, los vecinos manifestaron su interés en generar espacios de capacitación destinados a jóvenes, adolescentes y adultos, con el objetivo de construir oportunidades tanto en el presente como a futuro.
El diputado Vargas destacó el compromiso y las ganas de trabajar de la comunidad, y aseguró que se avanzará en la elaboración de proyectos que den respuesta a las demandas planteadas. En ese sentido, señaló que se gestionarán iniciativas articulando con distintos sectores, incluyendo el ámbito privado como en el público, como es Vialidad Provincial, para concretar obras y mejoras.

Finalmente, se acordó continuar con una agenda de trabajo conjunta, orientada a canalizar las inquietudes de los vecinos y avanzar en soluciones concretas para el barrio.

 

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