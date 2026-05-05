“Ellos son la casta”: Victoria Tolosa Paz explotó contra el Gobierno por el caso Adorni

La diputada nacional de la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) explotó contra el gobierno del presidente Javier Milei por el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni. Y hasta advirtió que hay una «bronca muy grande» por parte de la población que votó a dicha gestión. Debido a los escándalos de corrupción que atraviesan y que se destapan diariamente.

«Hay una bronca muy grande. Porque todo lo de Adorni se da en el marco de que ellos gobiernan, de que prometieron mejoras en las condiciones de vida. Y porque pusieron el acento en la ‘casta’. Que era el sistema político que tenía beneficios y privilegios. Y hoy ellos son la casta, y los que a todas luces han tenido un incremento patrimonial que no pueden explicar. Por lo menos Manuel Adorni», apuntó Tolosa Paz esta mañana en diálogo con Buenas Tardes China.

«Los funcionarios de Milei están llenos de denuncias en tan solo tres años de gestión»

En relación con lo anterior, la diputada cuestionó que los funcionarios del gobierno de Milei están «llenos de denuncias» en tan solo tres años de gestión. Por lo que alertó: «A contramano de eso, el espejo de la realidad te devuelve una cara donde la gente es más pobre, no tiene trabajo, te aumenta todo. Y donde no hay una sola solución».

«Ni siquiera han tenido la delicadeza de no pegarles con palos y garrotes al colectivo de las personas con discapacidad y a los jubilados. Les tendrían que haber explicado que están en un nivel de austeridad que debería ser la regla, si querés que el pueblo se someta a este ajuste brutal. Todos los funcionarios nacionales deberían tener un nivel de austeridad que no están mostrando, y que sabemos que no tienen», exigió.

Según Tolosa Paz, la austeridad que predica el gobierno no está demostrada

Por último, Tolosa Paz ejemplificó que esa austeridad no está demostrada porque la secretaria general de la presidencia de la Nación Karina Milei llega al Congreso con una tropa de custodia que es «impresionante». Y que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, se maneja con custodios desde el primer día de gestión. Cuando el ahora jefe de Gabinete era simplemente el vocero presidencial.

«Entonces, se les empieza a notar que tenían un discurso y un relato que ahora no condice con la realidad que tiene que padecer el pueblo argentino. Y yo creo que esto es lo más grave», concluyó la diputada peronista.