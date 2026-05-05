Día Mundial del Asma: cerca de dos millones de argentinos podrían padecer la enfermedad sin saberlo

El asma es una enfermedad crónica, frecuente, no transmisible y potencialmente grave caracterizada por inflamación crónica de las vías respiratorias.

En las personas que tienen asma, los bronquios están inflamados en mayor o menor grado, lo que provoca obstrucción y dificultad, principalmente, para la expulsión del aire durante la expiración.

La patología afecta tanto a niños como a adultos, y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil.

Se trata de una de las enfermedades con mayor prevalencia mundial, que varía entre el 5 % y más del 20 %.

“En Argentina, se estima que alrededor de cuatro millones de personas tienen diagnóstico de asma, y miles de casos permanecen sin detectar”, explicó Álvaro Pérez Centeno, presidente de Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA).

La tos más recurrente durante la noche y en las primeras horas de la mañana, uno de los síntomas del asma. (Foto: Adobe Stock)

“El asma es una enfermedad frecuente, pero muchas veces subdiagnosticada. Estudios internacionales y regionales muestran que entre un 30 % y un 50 % de los casos no están identificados. En Argentina, estimamos que hasta dos millones de personas podrían tener asma sin saberlo, lo que retrasa el inicio del tratamiento y aumenta el riesgo de crisis e internaciones”, señaló la Dra. Anahí Yáñez, médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica, asesora científica de AAPA, (M.N. 81.656) y agregó: “Muchas personas conviven durante años con síntomas respiratorios sin consultar, lo que retrasa el diagnóstico y empeora su calidad de vida.

Diversas entidades como la Organización Mundial de la Salud y guías internacionales señalan que:

Muchas personas con asma no reciben diagnóstico formal.

Los síntomas suelen normalizarse o confundirse (tos crónica, “falta de aire por estrés”, etc.)

El subdiagnóstico es más frecuente en: adultos, pacientes con formas leves o intermitentes, contextos con barreras de acceso al sistema de salud.

Síntomas y factores de riesgo

Los síntomas de la enfermedad varían con el tiempo y en intensidad. Suelen ser los más comunes:

Silbidos en el pecho.

Falta de aire o disnea.

Tos persistente.

Sensación de opresión torácica.

Empeoramiento nocturno.

Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer asma, y suele ser difícil encontrar una única causa directa. Entre estos factores se encuentran :

Antecedentes familiares.

Enfermedades alérgicas (rinitis, dermatitis).

Exposición a contaminantes o humo de tabaco.

Infecciones respiratorias tempranas.

Prematuridad o bajo peso al nacer.

Obesidad.

“Aproximadamente entre el 60 % y el 80 % de los casos de asma tienen origen alérgico, aunque el porcentaje varía según la edad”, indicó el Dr. Pablo Moreno, médico especialista en alergia e inmunología, presidente de la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), (M.N. 88.030).

“La inflamación bronquial, en el asma, es originada, en la mayor parte de las veces, por una reacción alérgica. Los elementos causantes o alérgenos más frecuentes, en ese sentido, son los ácaros, las cucarachas, los animales domésticos, los hongos anemófilos y los pólenes. El alergólogo, a través de la historia clínica, los tests cutáneos y la espirometría podrá llegar al diagnóstico”, explicó la Dra. Silvana Monsell, médica pediatra y alergista, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC). (M.N. 115.542).

Diagnóstico y tratamiento, fundamentales para mejorar la calidad de vida

“El asma representa un desafío para la salud pública, ya que impacta en la calidad de vida, el rendimiento escolar y laboral, y los costos del sistema de salud”, expresó Yáñez, mientras que Moreno indicó: “Entre los niños menores de 12 años la prevalencia del asma es del 12,5 %, siendo una de las principales causas de ausentismo escolar”.

El diagnóstico de la enfermedad es fundamental para poder llevar adelante el abordaje correspondiente y mejorar el impacto en los pacientes. El mismo se basa en el estudio de los síntomas (sensación de pecho cerrado u oprimido, dificultad respiratoria, tos o silbidos en el pecho), más pruebas de función pulmonar como la espirometría, una prueba no invasiva que mide la capacidad pulmonar mediante el volumen de aire que se espira.

La sensación de opresión torácica, un síntoma del asma. (Foto: Adobe Stock)

“Las personas pueden presentar distintos niveles de gravedad de asma: leve, moderada y grave. Si bien la minoría representa pacientes con asma grave, todos requieren algún tratamiento y seguimiento para evitar crisis que lo pongan en riesgo y para tener una óptima calidad de salud respiratoria”, agregó el Dr. Sebastián Ferreiro, médico neumonólogo y coordinador de la sección Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), (M.N. 89.674)

“El tratamiento para cada paciente es diferente ya que va a depender de la gravedad del asma y la respuesta a los tratamientos. No se puede establecer el tratamiento adecuado en una visita ya que hay que evaluar cómo van respondiendo en cada caso. La determinación del tratamiento es un proceso que recorremos juntos, médicos y pacientes”, indica el Dr. Manuel Ibarrola, médico especialista en neumonología y coordinador de la sección de Enfermedades Obstructivas en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), (M.N. 126.554).

Campaña de detección gratuita: acceso y prevención

Organizada por la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), y con el apoyo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), y la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), se llevará adelante la IV campaña nacional de detección abierta y gratuita de asma, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar el acceso a la atención especializada.

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Hasta el 10 de mayo, se realizará una semana de asignación de turnos a través de www.pedirturno.com.ar. La atención efectiva se realizará del 11 al 15 de mayo. “Detectarla a tiempo permite iniciar un tratamiento adecuado, mejorar la calidad de vida y prevenir internaciones”, destacó la Dra. Yáñez y culminó: “Generar instancias de acceso gratuito a especialistas es clave para acercar el sistema de salud a la comunidad”.