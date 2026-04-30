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Una encuesta de Management & Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra

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Una encuesta de Management & Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos dos meses, arrastrado por los escándalos de Manuel Adorni, el caso Libra y los créditos VIP del Banco Nación.

El sondeo de la consultora que dirige Mariel Fornoni muestra que la aprobación del gobierno nacional cayó casi diez puntos desde febrero. En abril, un 37,2 por ciento respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8 por ciento.

En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3 por ciento y es la más alta desde el inicio de su gestión presidencial en los registros de Management & Fit.

Una encuesta de Management & Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra

 

 

Además del mal dato de aprobación, la encuesta también muestra un derrumbe de las expectativas por el rumbo económico y la situación general del país.

La evaluación sobre la situación económica y social del país era muy buena o buena en un 27,3 por ciento en febrero y cayó a 15,4 por ciento en abril. Además, cae 8,6 puntos el optimismo a futuro: “por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora”, advierte Management.

Por primera vez durante la gestión de Milei, la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora

El caso Adorni además aparece como determinante para los números de Milei, aunque el presidente lo sigue defendiendo a muerte. Un 78,7 por ciento considera que el jefe de Gabinete debería renunciar o pedir licencia. Además, su imagen positiva cae de 34,5 por ciento en febrero a 12,1 por ciento en abril.

Respecto al caso de los créditos de Banco Nación a funcionarios y diputados, la consultora advierte que el tema “genera una fractura que no es exclusivamente opositora”. “Entre quienes aprueban la gestión, el 37,7% lo considera corrupción o privilegio, prácticamente la misma proporción que lo defiende (39,3%)”.  En total, el 67,4% de los consultados lo considera corrupción o privilegio.

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