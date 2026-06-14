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Adiós a las macetas tradicionales: cómo hacer una kokedama, la técnica japonesa que es tendencia en decoración

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Este método permite sumar verde al hogar de una manera original, natural y sin necesidad de usar recipientes tradicionales.

A la hora de decorar el interior del hogar, las plantas aparecen como una de las maneras más simples de darle vida y color a los ambientes. Sin embargo, las macetas pueden ocupar bastante espacio. Ante esta situación, existe una técnica japonesa llamada kokedama, que permite cultivarlas y exhibirlas de una manera muy llamativa.

Este método ornamental consiste en cultivar la planta dentro de una bola de tierra y musgo. Contrario a las maneras más tradicionales, no requiere maceta, porque las raíces quedan contenidas dentro de esa esfera.

Más allá de ser una manera estética de sumar plantas al hogar, las kokedamas tienen la ventaja de que pueden adaptarse a casi cualquier espacio. Ya sea en bandejas, escritorios o colgadas cerca de una ventana, permiten decorar los ambientes de manera sencilla y creativa.

Las kokedamas ocupan poco espacio y requieren pocos cuidados. (Imagen ilustrativa generada con IA).
Las kokedamas ocupan poco espacio y requieren pocos cuidados. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Cuáles son los beneficios de las kokedamas

Los principales beneficios de las kokedamas son:

  • Permiten decorar la casa sin usar macetas tradicionales.
  • Ocupan poco espacio y se adaptan a ambientes chicos.
  • Pueden colocarse apoyadas o colgadas.
  • Aportan un estilo natural, cálido y original.
  • Son ideales para sumar plantas de interior.
  • Ayudan a crear rincones verdes sin hacer grandes cambios.

Para realizarlas de manera correcta, es fundamental elegir una planta chica, resistente y de interior. Las más populares son el potus, los helechos, las cintas, los ficus y las suculentas. Estas alternativas se adaptan bien a este tipo de cultivo y no necesitan demasiados cuidados.

Cómo hacer una kokedama en casa

Para hacer una kokedama, se deben seguir estos pasos sencillos:

  • Retirá la planta de su maceta con cuidado, sin romper demasiado las raíces.
  • Prepará una mezcla húmeda de tierra y sustrato hasta formar una masa compacta.
  • Cubrí las raíces con esa mezcla y dale forma de bola con las manos.
  • Envolvé la esfera con musgo o fibra de coco para cubrir toda la superficie.
  • Atá la bola con hilo de algodón, yute o tanza para que mantenga su forma.
  • Colocala en un lugar luminoso, pero sin sol directo fuerte.

Al momento de regarla, no es necesario usar una regadera como en cultivos comunes. En esta técnica, lo ideal es sumergir la bola en un recipiente con agua durante algunos minutos para que absorba humedad y luego escurrirla bien.

Para hacer una kokedama, se necesitan plantas resistentes y pequeñas. (Imagen ilustrativa generada con IA).
Para hacer una kokedama, se necesitan plantas resistentes y pequeñas. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Siguiendo estos consejos, la kokedama aparece como una alternativa simple y decorativa para quienes buscan sumar plantas a la casa de manera diferente y sin ocupar demasiado espacio. Con muy pocos cuidados, es posible incorporar un detalle natural que aporta frescura y estilo a los ambientes.

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