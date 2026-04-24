El secretario de Cultura de la Nación fue abucheado y estalló ante los silbidos en la Feria del Libro

La inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se vio opacada cuando el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, subió al escenario para brindar su discurso inaugural. Lo que debía ser un festejo por las cinco décadas del evento en La Rural derivó en un clima de fuerte tensión, con repercusiones en redes sociales por una confrontación ideológica que desató polémica.

Desde el inicio de sus palabras, el funcionario fue recibido con gritos, silbidos y abucheos por parte de un sector del público. La situación escaló rápidamente cuando Cifelli intentó leer su mensaje y se encontró con pancartas que cuestionaban la política cultural.

El contraataque de Cifelli: «chicos, son cuatro»

Lejos de intentar calmar los ánimos, Cifelli redobló la apuesta y defendió con firmeza la gestión nacional. «Es un momento muy particular de la Argentina, un momento de transformación profunda donde el país decidió ordenar sus prioridades, recuperar la confianza y volver a poner en el centro la libertad de cada persona», expresó.

Visiblemente molesto por las interrupciones y el escrache, el secretario de Cultura decidió abandonar el tono formal y retrucar a quienes lo increpaban desde el auditorio. “Chicos, son cuatro, no se puede creer”, se quejó el funcionario ante los gritos, al tiempo que exigía: “Saquen los carteles, saquen los carteles. Argentina, Argentina”, esbozó.

La cultura necesita una administración responsable

En su discurso, el funcionario describió el presente de Argentina como una etapa de “transformación profunda”. Aseguró que el rumbo del Gobierno busca recuperar la confianza y la libertad, aplicando una lógica de ordenamiento que también alcanza al sector cultural.

Cifelli fue tajante al diferenciar la gestión actual de las anteriores. Afirmó que el oficialismo cree que “la cultura también necesita de una administración responsable”. Además, defendió la política oficial al asegurar que el Gobierno no busca realizar “marketing editorial”, sino avanzar en un proceso basado en el trabajo sostenido y la responsabilidad.

YPF y la desregulación del mercado editorial

En uno de los momentos más tensos fue cuando el secretario agradeció repetidamente al presidente y a la secretaria general de la Presidencia. “Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, sentenció de forma desafiante.

El secretario introdujo temas de la agenda económica nacional para cuestionar a sus opositores. “¿Arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el Gobierno de Javier Milei? ¿Quién lo arregló?”, disparó desde el escenario, en referencia al fallo judicial sobre la nacionalización de la petrolera.

Finalmente, Cifelli destacó los avances en la desregulación del mercado de libros, señalando la eliminación de trabas burocráticas que complicaban la circulación de obras. En ese marco, valoró la decisión oficial de eximir de impuestos el ingreso de libros extranjeros para esta edición de la feria, reafirmando que el objetivo final es poner la libertad en el primer plano de la cultura.