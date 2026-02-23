El PJ Chaco inició el año con reunión del Consejo Provincial: “El peronismo se organiza para defender a trabajadores y pymes”

Connect with us

El Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco realizó su primera reunión del año, encabezada por el presidente del PJ chaqueño y senador nacional, Jorge Capitanich. En el encuentro se analizó el contexto político, económico y social del país y de la provincia, y se ratificó el compromiso del peronismo con la defensa de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los ejes centrales fue el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Esta ley no solo golpea a trabajadores y trabajadoras; la decisión de los gobernadores que la acompañaron también afecta de manera directa a los intendentes y a cada municipio del interior. Es un recorte encubierto que traslada el costo del ajuste a las provincias”, remarcó Capitanich.

El senador chaqueño advirtió que, en el caso del Chaco, la llamada “modernización laboral” implicaría la pérdida de una masa salarial significativa, con impacto directo en el poder adquisitivo y en la economía provincial.

Acuerdo UE–Mercosur

Otro tema abordado fue el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Capitanich señaló:

“Puede ser beneficioso para la Argentina, pero resulta infructuoso con un modelo de gobierno que destruye la industria y la capacidad productiva nacional”.

En ese sentido, destacó las oportunidades para la provincia: “El Chaco lidera la producción de miel orgánica premium, cuenta con una base agrícola sólida y un enorme potencial junto al sector forestal. La integración es importante, pero para eso hay que proteger el empleo, la producción y el desarrollo federal”.

Compromiso del PJ

Finalmente, el Consejo Provincial reafirmó la organización del peronismo chaqueño para enfrentar el ajuste y defender a los sectores productivos.

“El peronismo está de pie para garantizar que el ajuste no recaiga sobre quienes producen y trabajan. Nuestro compromiso es con el pueblo chaqueño y con el desarrollo federal”, concluyó Capitanich.

