Crisis industrial La histórica fábrica de tractores Pauny entró en crisis y cae la imagen de Milei

Pauny, la empresa que es la cuarta del país en venta de tractores y hace diez años era la primera de Córdoba en el rubro, sufre las consecuencias de la crisis productiva por la apertura de las importaciones, que tuvo un pico simbólico esta semana con el cierre de Fate.

La crisis de Pauny tiene inmersa en un escenario de incertidumbre a la localidad de Las Varillas, la ciudad cordobesa en la que en 2023 arrasó Javier Milei en el balotaje. Ahora, según confió a LPO un encuestador cordobés, el presidente cayó 14 puntos en esa localidad. “Lo siguen bancando a Milei, pero donde la crisis pega directo, cae”, explicó.

La tensión en Pauny es evidente, luego que terminan las vacaciones de verano, donde la fábrica suele aflojar su producción. El 2025 terminó mal, con suspensiones y bajas de sueldos. Las políticas de libre importación de Milei le pegaron derecho. A diez cuadras de la planta de Pauny, una fábrica colega decidió dejar de producir para empezar a ensamblar tractores de menor porte que llegan de la India.

Las suspensiones en Pauny comenzaron noviembre pasado. Se dejó de trabajar los lunes durante los dos últimos meses del año pasado, tuvieron cierre por vacaciones en enero y la UOM pidió que en febrero se trabajara, para evitar una medida patronal que afectara los salarios. Pero la crisis se siente en la fábrica.

Cierra la fábrica de alfajores cordobeses La Paila y culpan a Milei por las importaciones

En el arranque de este año la incertidumbre creció. Pauny genera 500 empleos directos industriales de calidad -que llegan casi a 800 si se cuenta los indirectos-, y es motivo de orgullo en el este cordobés. Sector provincial, el departamento San Justo, al que pertenece el gobernador Martín Llaryora. Por ello su situación pega fuerte en la gobernación.

Sobre finales de los ’90, Zanello quebró, dejó gente en la calle y Pauny surgió como una cooperativa de trabajadores en el año 2002 para recuperar esa empresa. Llegando a ser en 2011 la fábrica que más tractores vendía en la Argentina.

“Pauny le da un valor muy importante a Las Varillas, es una de las empresas metalmecánicas más grandes de la provincia y es lógico que una situación compleja como ésta genere angustia”, dijo a LPO un empresario local que, además, recordó del fantasma Zanello.

Sobre finales de los ’90, Zanello quebró, dejó gente en la calle y Pauny surgió como una cooperativa de trabajadores en el año 2002, para recuperar la empresa. La reconversión fue exitosa y en 2011 llegó a ser la fábrica que más tractores vendía en la Argentina.

Metalfor, otro gigante del agro con problemas de cheques rechazados

En el contexto actual el panorama es incierto y la expectativa de la firma está puesta en la Expoagro de marzo próximo en San Nicolás. Donde esperan que el gobierno nacional anuncie créditos blandos para paliar la competencia desigual frente a las importaciones.

Pauny ya venía golpeada por la competencia de los tractores de la India y ahora la tensión creció cuando se supo que en una licitación de la provincia se presentó un oferente con maquinaria importada.

Como sea, el caso de Pauny es apenas un ejemplo de una crisis productiva que se extiendo por Cordoba, donde Milei ganó por más del 70% el ballotage y sigue manteniendo niveles altos de adhesión. Todas las semanas es noticia el cierre de alguna empresa, la última que sensibilizó a los cordobeses fue la desaparición de la emblemática fábrica de alfarores La Paila, un emprendimiento que había recuperado recetas olvidadas.

En este clima pesado, no parece un dato casual la inminente renuncia del secretario de Trabajo, Omar Sereno. “Se jubila, dicen. Pero son cargos políticos, si te vas es porque hay un malestar o algo que no te gusta de la gestión “, afirmó a LPO un gremialista cordobés que lo conoce bien.