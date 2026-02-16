Vargas: “Barranqueras se proyecta como puerta de entrada y salida al mundo”

El Puerto de Barranqueras concretó una nueva operación de importación de cubiertas destinadas a grandes transportes, fortaleciendo su posicionamiento como un nodo comercial estratégico para el crecimiento de la provincia y de toda la región del Norte Grande.

En ese sentido, Vargas remarcó que “Barranqueras, por su ubicación geográfica privilegiada, continúa siendo un punto clave para el ingreso y la salida de mercaderías hacia distintos destinos del país y del mundo”, consolidándose como una verdadera estación multimodal de cargas con proyección nacional e internacional.

Asimismo, destacó el trabajo de la administradora Alicia Azula, quien, según señaló, logró recuperar la confianza y el compromiso del sector privado en la comercialización de bienes y servicios vinculados a la actividad portuaria.

“A ello se suma el impulso permanente del gobernador Leandro Zdero, orientado a fortalecer la articulación entre el Estado y el capital privado como motor del desarrollo económico provincial”, promoviendo inversiones, logística y nuevas oportunidades de crecimiento para el Chaco.

De esta manera, el puerto reafirma su rol estratégico en la integración productiva y comercial de la provincia con el país y el mundo, consolidándose como una infraestructura clave para el desarrollo presente y futuro de la región.