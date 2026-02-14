El padre de la dolarización publicó una cruda caricatura de la inflación y la pobreza en la Argentina de Milei

Steve Hanke, difundió una cruda imagen que cuestiona la intervención del Indec y afirmó: “La inflación de Argentina al rojo vivo con un 32,4% anual”.

Un barco en llamas con la palabra “Economy”, economistas con los ojos vendados frente a un informe de inflación lleno de signos de pregunta, Marco Lavagna que abandona el Indec y una familia muerta de hambre, mirando la escena con angustia. La cruda caricatura fue publicada por Steve Hanke, el padre de la dolarización que prometió Milei y no cumplió.

Hanke es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Johns Hopkins y uno de los principales promotores de la dolarización en el mundo. Construyó su reputación asesorando programas de estabilización en economías emergentes y desde hace años sostiene una tesis simple: la inflación es siempre un fenómeno monetario y la solución pasa por eliminar o atar la moneda local al dólar.

El mismo diagnóstico que tenía Milei en la campaña y que una vez electo presidente dejó de lado para subirse al plan de Toto Caputo, que con la intervención del Indec, confirmó que ya no tiene muy claro como reducir la inflación que en febrero -aún con el índice manipulado- escaló al tres por ciento mensual. Demasiado con semejante recesión.

Caputo clavó el Indec manipulado en 2,9% para evitar que la inflación empiece con 3

La feroz crítica de Hanke no es un tema menor. Este economista es una referencia habitual para sectores financieros y acreedores internacionales, que se alarmaron ante la intervención del Indec.

“La inflación de Argentina al rojo vivo con un 32,4% anual”, tituló Hanke su posteo en X y agregó “la base monetaria (M3) crece al 40,5% anual”, bien arriba del estándar del 9,8% que propone el economista para alcanzar el objetivo de una infalción anual del 5%, promedio de la mayoría de los paises. “La infalcióne s el talón de Aquiles de Milei”, cerró Hanke.

El regreso del problema de la inflación en la Argentina, que hace siete meses no para de subir, es un tema que afuera del país ya no pasa desapercibido, más allá de la retórica pro capitalista de Milei y Caputo y su relato sobre una “desinflación”, que hace más de medio año dejó de ocurrir.

La inflación de Argentina al rojo vivo con un 32,4% anual. Bien arriba del estándar del 9,8% necesario para alcanzar el objetivo de una inflación anual del 5%. La infalción es el talón de Aquiles de Milei.

Un repunte de la inflación que además convive con una profunda caída del consumo, pérdida de empleos y cierre de empresas, que el ex ministro Domingo Cavallo atribuyó a la decisión de Caputo y Milei de subir las tasas para reeditar el carry trade, como mecanismo de planchar el dólar, la principal ancla inflacionaria del plan libertario.

El periodista económico Leandro Renou captó la importancia del posteo de Hanke, que sugiere cierta revancha de los defensores de la dolarización, excluidos de mala manera por Milei al inicio de su presidencia, luego de usarlos en la campaña.