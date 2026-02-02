Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Incendio en el antiguo edificio municipal: no hubo heridos y se investiga una posible intencionalidad

Published

El incendio se produjo este domingo al mediodía y fue detectado a tiempo por personal de Seguridad y Vigilancia. La rápida intervención de la Guardia Urbana Municipal y de los Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin personas heridas.

El fuego fue detectado a tiempo por personal municipal y controlado por Bomberos Voluntarios. No hubo heridos ni daños graves. El Ejecutivo municipal investiga el hecho y no descarta una posible intencionalidad.

El incendio se suma a reiterados episodios de ingreso ilegal registrados en los últimos días. El Municipio trabaja en el despliegue de acciones legales para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad en el lugar.

EL COMUNICADO

Este domingo 1° de febrero sobre el mediodía se produjo un incendio en el antiguo edificio municipal, que fue detectado por nuestro personal de Seguridad y Vigilancia, quienes de manera inmediata dieron aviso al equipo de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y a los Bomberos Voluntarios, siendo estos últimos quienes erradicaron el peligro.

Si bien este hecho no tuvo consecuencias graves, ni personas heridas, no estamos ante un accionar aislado. El día sábado 31 de enero, la Guardia Urbana Municipal (GUM) como parte de su labor de control permanente intervino en dos oportunidades en las instalaciones de la antigua Municipalidad porque se detectaron personas que ingresaron al lugar forzando el portón, y seguidamente el equipo dió aviso a la Comisaría correspondiente que posteriormente envió efectivos que procedieron a retener a los sujetos.

Con respecto a los hechos de este día, nuestro personal volvió detectar sujetos por la zona y por ello el Ejecutivo Municipal está trabajando en el despliegue de todos los mecanismos legales correspondientes para esclarecer los hechos ante la Justicia, entendiendo que no se trata de un acto aislado y que a su vez no podemos descartar una posible intencionalidad.

Es lamentable para nosotros volver a atravesar una situación de estas características. Cada día trabajamos arduamente con mucho compromiso y dedicación para garantizar el bienestar de nuestra comunidad.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Economia

El Gobierno aplicará una suba parcial de los impuestos al combustible en febrero: cómo impacta en los precios

Con la intención de contener el efecto sobre la inflación, la Secretaría de Energía postergó nuevamente una parte del alza en el gravamen que...

4 días ago

NOTICIAS

Una joven japonesa denunció que su expareja la secuestró, la golpeó y abusó de ella cuando estaba embarazada

La víctima se mudó a la Argentina cuando atravesaba un embarazo, no sabe hablar español y no tiene familiares en el país. Hizo la...

4 días ago

Mundo

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

El sector de servicios y construcción descendió durante el primer mes del año, mostrando un menor dinamismo impulsado, entre otros factores, por las condiciones...

4 días ago

NOTICIAS

Horror en Santiago del Estero: un adolescente se disparó en la cabeza mientras jugaba con un arma y está grave

La víctima estaba acompañada por otra joven que presenció el momento del disparo. La Justicia ordenó pericias de dermotest y el secuestro de dos...

4 días ago