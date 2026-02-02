Incendio en el antiguo edificio municipal: no hubo heridos y se investiga una posible intencionalidad

El incendio se produjo este domingo al mediodía y fue detectado a tiempo por personal de Seguridad y Vigilancia. La rápida intervención de la Guardia Urbana Municipal y de los Bomberos Voluntarios permitió controlar la situación sin personas heridas.

El fuego fue detectado a tiempo por personal municipal y controlado por Bomberos Voluntarios. No hubo heridos ni daños graves. El Ejecutivo municipal investiga el hecho y no descarta una posible intencionalidad.

El incendio se suma a reiterados episodios de ingreso ilegal registrados en los últimos días. El Municipio trabaja en el despliegue de acciones legales para esclarecer lo ocurrido y reforzar la seguridad en el lugar.

EL COMUNICADO

Este domingo 1° de febrero sobre el mediodía se produjo un incendio en el antiguo edificio municipal, que fue detectado por nuestro personal de Seguridad y Vigilancia, quienes de manera inmediata dieron aviso al equipo de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y a los Bomberos Voluntarios, siendo estos últimos quienes erradicaron el peligro.

Si bien este hecho no tuvo consecuencias graves, ni personas heridas, no estamos ante un accionar aislado. El día sábado 31 de enero, la Guardia Urbana Municipal (GUM) como parte de su labor de control permanente intervino en dos oportunidades en las instalaciones de la antigua Municipalidad porque se detectaron personas que ingresaron al lugar forzando el portón, y seguidamente el equipo dió aviso a la Comisaría correspondiente que posteriormente envió efectivos que procedieron a retener a los sujetos.

Con respecto a los hechos de este día, nuestro personal volvió detectar sujetos por la zona y por ello el Ejecutivo Municipal está trabajando en el despliegue de todos los mecanismos legales correspondientes para esclarecer los hechos ante la Justicia, entendiendo que no se trata de un acto aislado y que a su vez no podemos descartar una posible intencionalidad.

Es lamentable para nosotros volver a atravesar una situación de estas características. Cada día trabajamos arduamente con mucho compromiso y dedicación para garantizar el bienestar de nuestra comunidad.