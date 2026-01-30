Connect with us

El diputado Samuel Vargas acompaña el deporte en Puerto Tirol

En el marco del Torneo de Verano de fútbol barrial que se realizará en el barrio Los Aromos de Puerto Tirol, el diputado provincial Samuel Vargas acompañó la iniciativa con la entrega de camisetas, pelotas y elementos deportivos, destinados a los niños que participan del torneo y asisten al merendero y comedor comunitario “Todos juntos por los niños”, que funciona en el barrio.

El torneo se desarrolló como una propuesta de inclusión, participación y oportunidades en la comunidad, con la presencia de los niños del comedor. Por su parte Vargas señaló: Avanzamos en el territorio”fortaleciendo el deporte como herramienta de encuentro, contención y desarrollo personal en el barrio”.

 

El merendero y comedor “Todos juntos por los niños” es coordinado por Mónica Caballero y asiste actualmente a más de 40 niños y niñas, además de 20 adultos y madres. El espacio se inició gracias a la iniciativa de un grupo de mujeres del barrio, quienes realizaron donaciones de ollas y otros elementos esenciales, permitiendo poner en funcionamiento y sostener el emprendimiento comunitario.

Además la dirigente destacó: Los niños no solamente reciben el acompañamiento alimentario, el proyecto impulsa apoyo educativo , deporte y lleva adelante capacitaciones destinadas a madres solteras, generando espacios de contención y formación, con articulación de distintas instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, la municipalidad y estamos gestionamos el apoyo de sectores privados.

De cara al 2026, Mónica Caballero manifestó su intención de dar continuidad al torneo barrial y a las actividades comunitarias, sumar talleres de alfabetización para adultos mayores, y fortalecer las capacitaciones y acciones de contención para madres solteras.
Cabe destacar que Mónica Caballero es docente bilingüe intercultural y fue ganadora del Premio Derechos Humanos “Amanda Mayor de Piérola” 2025, otorgado por la Cámara de Diputados del Chaco, entre otros.

