CHACO – “Hoy sobra plata”: la denuncia de Peppo sobre el manejo de la coparticipación en Chaco

En una entrevista cargada de tecnicismos económicos y proyecciones políticas, el exgobernador del Chaco, Oscar Domingo Peppo, cuestionó duramente la narrativa de crisis financiera que sostiene el actual Ejecutivo. Peppo desestimó los argumentos del Ministerio de Hacienda sobre la falta de fondos, afirmando que los ingresos por coparticipación, sumados a la recaudación de ATP, superan con creces la masa salarial actual. “Hoy les está sobrando plata; solo falta comparar cuánto ingresa frente a lo que realmente se gasta en sueldos para ver la diferencia”, disparó el ingeniero.

Para el exmandatario, el endeudamiento a corto plazo que ha tomado la provincia no responde a una herencia recibida, sino a una “falla en la gestión de la cartera económica” o, peor aún, a una estrategia deliberada. Según su visión, el gobierno de Leandro Zdero está ejecutando un ajuste brutal que desfinancia áreas críticas como salud y educación con el único fin de acumular reservas. “Están especulando políticamente para aflojar el ajuste a mediados del año que viene y volcar esos recursos en obras electorales”, denunció.

El exmandatario cuestionó la falta de inversión en sectores claves y la demora en recomposiciones salariales, señalando una supuesta acumulación de fondos que no se traduce en beneficios directos para la ciudadanía.

Peppo insistió en que los nubarrones financieros que hoy percibe la sociedad chaqueña son, en realidad, una construcción para justificar el recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos.

Criticó que se hable de deudas del pasado para no asumir la responsabilidad de las decisiones presentes, como la toma de crédito para gastos corrientes. Según el exgobernador, esta política de “caja” busca generar un impacto visual positivo justo antes de los comicios, intentando revertir el malestar social que genera el actual desabastecimiento en el sistema sanitario.

Finalmente, el referente peronista llamó a la transparencia en el manejo de las cuentas públicas y a que la Legislatura exija informes detallados sobre la ejecución presupuestaria. “La gente necesita respuestas hoy, no promesas de inversión para cuando necesiten los votos”, concluyó.

La postura de Peppo se suma a un coro de críticas opositoras que ven en el manejo financiero de la provincia una maniobra para fortalecer la estructura partidaria del oficialismo de cara a la renovación legislativa y la gobernación en los próximos años.

