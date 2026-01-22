Samuel Vargas cuestionó el ambientalismo porteño que desde Recoleta, hablan y denuncian al Chaco

Machagai. El miércoles 21 de enero se llevó adelante una importante reunión institucional en las instalaciones de CEDETEMA, en la ciudad de Machagai, en el marco del análisis y debate de” la medida Cuatelar contra la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)”, con la participación de representantes del sector público y privado vinculados a la actividad forestal y productiva de la región.

Del encuentro participaron el intendente de Machagai, Juan Manuel García, empresarios forestales, representantes de cámaras de comercio, industrias, trabajadores, pequeños y medianos productores, empresas del sector y funcionarios provinciales. También estuvieron presentes el ministro de Producción, Oscar Dudik, el subsecretario de Asuntos Forestales, el secretario de Gobierno de Presidencia de la Plaza, y los diputados provinciales Samuel Vargas, Iván Jocker, Carina Botteri, Edgardo Reguera y Atlanto Honcheruk.

Durante la reunión se informó en detalle el contenido de la Ley de OTBN y se explicó la situación generada a partir de una medida cautelar impulsada por una asociación ambientalista, la cual, según se expuso, plantea cuestionamientos que no reflejan la realidad productiva y ambiental del territorio chaqueño.

En ese marco, se acordó la conformación de una mesa de trabajo con un representante por cada sector involucrado, con el objetivo de garantizar la participación de todos los actores, avanzar en consensos y trabajar de manera articulada junto al Ministerio de Producción a partir de la proxima semana. La iniciativa busca demostrar la unidad del pueblo chaqueño en defensa del polo productivo maderero, estratégico para la economía regional y que abarca entre cuatro y cinco localidades centrales del Chaco.

El diputado Samuel Vargas remarcó que la Ley de OTBN fue elaborada con la participación de los distintos sectores productivos y sociales, y señaló que oportunamente se intentó convocar a la “asociación ambientalista promotora de la cautelar, sin lograrlo, ya que no se pudo localizar un domicilio jurídico válido”, ni establecer con certeza su lugar de radicación, tratándose de una entidad con sede en Capital Federal.

En ese sentido, Vargas cuestionó el centralismo porteño que intenta definir desde Buenos Aires qué tipo de producción debe desarrollarse en el norte argentino, destacando que quienes impulsan estas acciones desconocen la realidad del monte chaqueño, es mas” no conocen el sudor y las disisitudes del sector, la dinámica productiva y el impacto social y económico que genera la actividad forestal”.

Finalmente, los presentes coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo la unidad del Chaco, defendiendo una cadena productiva clave que nace en la madera y se proyecta a través del valor agregado, la industria del mueble y sus derivados, generando empleo, desarrollo y arraigo en la región.