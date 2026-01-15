Connect with us

Lucho Moser: “El modelo económico de Milei y Zdero sigue destruyendo empleo privado formal”

Published

El diputado provincial por el PJ puso el foco en los pésimos resultados de las gestiones nacional y provincial. “Entre septiembre y octubre, solo en el Chaco, 166 familias se quedaron sin sustento”, dijo. “Este modelo no sirve, no funciona”, advirtió.

El diputado provincial Lucho Moser, del bloque del Partido Justicialista, alertó por la gravedad de la crisis económica y puso el foco en la destrucción de puestos de trabajo privados formales en el Chaco y el país.

“El modelo económico de Milei y Zdero sigue destruyendo empleo, se perdieron 17.900 entre septiembre y octubre en el país”, afirmó el legislador justicialista, quien advirtió que los malos números se profundizan.

Lucho Moser se refirió a la pérdida de más de 17.900 puestos en octubre del año pasado respecto a septiembre, de los cuales 166 corresponden al Chaco.

“Este modelo que encarnan Javier Milei en Nación y Leandro Zdero en la provincia, está destruyendo a la Industria nacional y a los comercios”, enfatizó.
También remarcó que esta situación se consolida porque ya son 5 meses consecutivos de caída en el empleo privado formal.

“Se pierden puestos porque hay una brutal caída del consumo, la apertura de importaciones es letal para la industria argentina y el tarifazo eleva todos los costos de las empresas”, acotó.
“El resultado y la consecuencia de este modelo económico es que desde que asumieron Milei y Zdero 176.908 argentinos se quedaron sin empleo y 21.000 empresas desaparecieron”, subrayó.

