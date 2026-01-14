Connect with us

Periodista denunció amenazas de muerte y apuntó a un clima de intolerancia política en el Chaco

Published

Un periodista de la provincia del Corzuela denunció haber sido víctima de amenazas de muerte e intimidaciones, en un hecho que vinculó al clima de violencia generado por la política del actual gobierno provincial y nacional.

Según relató públicamente, el episodio ocurrió cuando una persona que se identificó como hermano de una facilitadora del Plan Ñachec en Corzuela y del director de la Región Educativa VIII A, ambos funcionarios del gobierno que encabeza el gobernador Leandro Zdero, lo increpó de manera violenta, con actitudes intimidatorias y amenazas directas contra su vida.

Ante la gravedad de la situación, el periodista realizó una denuncia penal para resguardar su integridad física, la de su familia y sus bienes, dejando constancia de que responsabiliza directamente al agresor por cualquier hecho que pudiera ocurrirle a él o a su entorno.

En su exposición, también reclamó la intervención de la Justicia Penal y del Poder Ejecutivo provincial, solicitando que se arbitren los medios necesarios para garantizar los derechos ciudadanos y el libre ejercicio de la profesión periodística, al considerar que este tipo de conductas “ensucian la política” y atentan contra la convivencia democrática.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Penal de Charata, a cargo del fiscal Dr. Del Balzo, de quien espera una actuación acorde a la gravedad del hecho. Asimismo, el periodista expresó su expectativa de una respuesta clara y contundente por parte del gobernador del Chaco, al tratarse —según sostuvo— de un ataque que afecta directamente a la libertad de prensa y a las libertades individuales.

VB en linea

