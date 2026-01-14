Connect with us

Impulsan proyecto legislativo en defensa del programa cardiovascular del INSSSEP

Published

La iniciativa, presentada por el interbloque Frente Chaqueño e impulsada por la diputada provincial Analía Flores, tiene como objetivo defender el derecho a la salud mediante la presentación de un proyecto de resolución que expresa una profunda preocupación y un enfático repudio ante la eliminación del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares del InSSSeP.

El proyecto, identificado con el número 5, fue presentado este lunes 12 en la Cámara de Diputados del Chaco y cuestiona la decisión adoptada por el organismo a través de la Resolución N.º 03/2026, vigente desde el 6 de enero de este año. La medida deja sin efecto un programa estratégico creado por las Resoluciones N.º 7260/2021 y 5001/2023, destinado a garantizar mayor cobertura, celeridad administrativa y acompañamiento integral a pacientes con cardiopatías de alta complejidad, cuyos tratamientos implican elevados costos y riesgos vitales.

En ese marco, la legisladora sostuvo que la decisión del InSSSeP representa un grave retroceso en materia de políticas públicas de salud. “Estamos hablando de enfermedades de alta complejidad, donde el tiempo y la cobertura adecuada son determinantes para salvar vidas. Eliminar este programa es dejar desprotegidos a miles de afiliados”, dijo la diputada Flores a la prensa.

El proyecto también remarca la contradicción entre la supresión del programa cardiovascular y la reciente modificación de la Ley 800-H, impulsada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2025, que incrementó los aportes de trabajadores activos y pasivos destinados al Fondo de Alta Complejidad (FAC). “No se puede pedir un mayor esfuerzo económico a los trabajadores y jubilados mientras se recortan programas esenciales que garantizan el acceso real a la salud”, expresó la legisladora a los medios

Asimismo, Flores alertó sobre las consecuencias concretas de la medida, señalando que, a partir de la eliminación del programa, las personas con cardiopatías graves deberán realizar trámites ordinarios para acceder a una cobertura básica, en un contexto donde el InSSSeP atraviesa serias dificultades operativas. “La obra social ya presenta demoras y falencias incluso para prestaciones menores; trasladar estos casos complejos al circuito común pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la vida de los pacientes”, afirmó la diputada a este medio

Finalmente, el proyecto de resolución solicita la remisión de la iniciativa al Poder Ejecutivo provincial, al InSSSeP, al Ministerio de Salud y a diversas entidades médicas y científicas del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir la revisión urgente de la medida. “Defender el Programa Cardiovascular es defender el derecho a la salud y a una atención digna para los chaqueños y chaqueñas que más lo necesitan”, concluyó Flores.

