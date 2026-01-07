Samuel Vargas: El Estado quiere consolidar la deuda pero la oposición “tendra que definir en el 2026”.

En la Legislatura chaqueña están dos herramientas para ordenar las finanzas y potenciar el desarrollo del Chaco .¿ Ahora la oposision dice defender a las familias chaqueñas?.

Para Vargas: Dos proyectos clave para el futuro del Chaco,” que la oposision deberá tomar una clara definición, si en verdad quieren asistir con una herramienta para la mayoría de sus municipios que no pueden pagar deudas”.

“Uno es para ordenar y consolidar la deuda pública, dando estabilidad y previsibilidad financiera”,

y el otro modernizará el sistema portuario, habilitando inversiones privadas que impulsarán empleo, infraestructura y competitividad.

Ambas iniciativas tienen como objetivo sostener los servicios públicos, fortalecer la economía provincial y generar oportunidades reales de desarrollo.

1.- Bonos Chaqueños de Consolidación 2025

La Ley Autoriza al Gobierno del Chaco a emitir $300.000 millones en Bonos Chaqueños de Consolidación 2025, destinados a cancelar deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Principales aspectos:

Plazo de 6 años, con 2 años de gracia y tasa de interés BADLAR.

Incluye deudas del Poder Ejecutivo, InSSSeP y municipios que adhieran.

Excluye créditos laborales, daños a personas y expropiaciones.

Creación de una Comisión de Verificación para validar cada deuda.

Los bonos podrán emplearse para pagar impuestos, cancelar deudas con el Estado o adquirir bienes provinciales.

Quienes los acepten renuncian a iniciar o continuar acciones judiciales.

Este proyecto busca ordenar el pasivo provincial y garantizar la continuidad de los servicios públicos, evitando riesgos financieros mayores.

2.- Participación Privada en el Desarrollo Portuario

También un proyecto que moderniza el régimen portuario habilitando una mayor participación del sector privado en la operación y desarrollo de los puertos provinciales.

¿Para qué sirve esta modificación?

Para que los puertos puedan ser operados por el Estado o por privados mediante concesión, locación, iniciativa privada o PPP.

Para que toda cesión se realice por licitación pública, garantizando transparencia.

Para establecer plazos que permitan amortizar las inversiones.

Para asegurar la prestación de servicios portuarios regulados aun bajo gestión privada.

Ademaa destacó:”Estos proyectos representan dos herramientas necesarias y responsables para enfrentar la actualidad económica, ordenar las cuentas y potenciar el desarrollo productivo del Chaco.

Fueron diseñadas pensando en el futuro de las familias chaqueñas y en las oportunidades que queremos construir”