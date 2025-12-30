La crisis en Argentina enfría las fiestas de fin de año en Encarnación y golpea al comercio

Para los comerciantes en la frontera con la Argentina, la Navidad estuvo lejos de cumplir las expectativas habituales en cuanto al flujo de compras de turistas argentinos, históricamente uno de los principales motores del consumo en esta época del año.

Desde el sector confirmaron a LPO que el bajón comercial se explica por la menor capacidad de gasto de los visitantes, afectada por la crisis económica que reduce el circulante. “Ya no tienen tanto para gastar como en años anteriores”, coinciden los comerciantes.

De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, alrededor de 100.000 personas cruzaron la frontera en los últimos días para aprovechar algunas rebajas y pasar las fiestas. El 50% de ese flujo correspondió a turistas argentinos que llegaron atraídos por los precios, principalmente tras el cobro del aguinaldo, mientras que el resto fueron paraguayos que decidieron pasar las fiestas de fin de año en distintas localidades del país.

Entre el sábado 20 y el mediodía del miércoles 24 de diciembre ingresaron unas 94.000 personas por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación con Posadas. El mayor pico se registró el sábado 20, con cerca de 31.000 cruces, impulsados por el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales misioneros y por los viajeros que cruzaron para pasar las fiestas con sus familias.

Sin embargo, pese al importante movimiento de personas, las compras navideñas no lograron alcanzar los niveles de temporadas anteriores y tampoco se espera una sorpresa para fin de año. Según los comerciantes consultados por este medio, la principal razón fue la quita de subsidios en Argentina, que en otros periodos incidían directamente en el volumen de gasto.

“No están teniendo tanta plata como antes. Antes el subsidio ayudaba a comprar en mayor cantidad, pero ahora ya no. Gastan solo lo que tienen del aguinaldo y nada más, no les alcanza. Los clientes de siempre compran lo justo y necesario”, explicó a LPO Daniel Ferreira, presidente del Circuito de Comerciantes de Encarnación.

Los encarnacenos también tienen que lidiar con la zona franca en Misiones, que se extiende por la frontera, pero los comerciantes locales consideran que es una alternativa inviable debido a la marcada diferencia impositiva entre ambos países. Actualmente, un comerciante argentino paga cerca del 63% de impuestos para colocar un producto en góndola, mientras que en Paraguay la carga tributaria ronda el 10%, una brecha que torna impracticable ese esquema.

“Una zona franca es imposible por la diferencia de impuestos. Podría pensarse en un sistema de paso, como el de Iquique, donde se pagan impuestos solo por las mercaderías estacionadas, pero a nosotros no nos conviene por los bajos impuestos que ya tenemos”, agregó Ferreira. La zona franca no es la preocupación, sino lo poco que se vende a los argentinos que llegan a la ciudad.

Las expectativas para el cierre del año no son alentadoras, ya que la Navidad concentra la mayor parte de las ventas. Los comerciantes apuestan ahora al inicio de la temporada de vacaciones para intentar recuperar parte de los ingresos perdidos desde junio, cuando se preparaban para un repunte que no fue tal.