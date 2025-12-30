La carne subió un 8,3% en noviembre y el impacto fue mayor en el conurbano

La escalada inflacionaria del rubro alimentos en noviembre tuvo su epicentro en la carne. Un estudio reciente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reveló que el mes pasado los precios de los distintos cortes subieron un 8,3% en promedio.

Según datos del organismo, durante el último año la suba de precios en este segmento sufrió un aumento del 72,8%, muy por encima de la inflación medida por el Indec.

El informe que abarca un relevamiento de más de 30.000 precios por semana en el AMBA, Córdoba y Rosario reveló que en algunos puntos del conurbano, los incrementos superaron la barrera de los dos dígitos y que esa impacto de siente con más fuerza en las carnicerias de barrio.

En el norte del Gran Buenos Aires (GBA) la suba de precios alcanzó los 10 puntos, en el sur del conurbano fue del 8,4%, en Ciudad de Buenos Aires un 8,8% y en el oeste del GBA un 6%.

Las principales alzas en precios promedio durante el mes de noviembre se dieron en la picada común (12.7%), el matambre (11.1%) y la tapa de asado (9.3%).

Por punto de venta, los precios variaron un 9,2%, con respecto al mes anterior en las carnicerías y un 6,4% en supermercados.

En lo relativo a cortes de cerdo, el precio del pechito tuvo una variación del 2.6% con relación al mes anterior, mientras que el precio del pollo fresco mostró una variación del 1% en el mes de noviembre 2025 con respecto a octubre.

Dentro de la cadena cárnica, esta suba que se expone en góndola tiene su precedente en el ritmo elevado con el que viene subiendo el precio del animal en pie comercializado en el mercado de Cañuelas.

Según datos recientes de la Cámara de Comercio e Industria de Carnes (Ciccra), el animal en pie alcanzó el mayor valor con relación al nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor de los últimos quince años.

La mayor demanda de novillos y la retracción de la oferta de novillitos y vaquillonas, provocaron un salto del precio promedio (12,8% mensual).