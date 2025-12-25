Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Chaco Descontrol Ferro desde que asumio no pega una le exploto un transformador en casa de gobierno

Published

Inundaciones y falta de respuesta

La gestión de Leandro no da abasto frente a los problemas que se multiplican día tras día. Tras las inundaciones que afectaron gran parte de la provincia, la municipalidad quedó sobrepasada y la ayuda provincial resultó deficiente, generando un clima de indignación que se trasladó con fuerza a las redes sociales.

⚡ Explosiones y cortes de energía
La situación se agravó cuando explotó un transformador en Casa de Gobierno y, por segundo día consecutivo, la administración pública de Resistencia se vio obligada a enviar a sus trabajadores a sus domicilios, sin poder cumplir sus funciones. Mientras el gobernador intenta transmitir calma, la ciudadanía denuncia la ineficiente administración de los recursos públicos.

Hace apenas un día, las imágenes mostraban cataratas de agua saliendo de los ascensores de Casa de Gobierno; hoy, los problemas se repiten con los transformadores y se suman a las deficiencias de la empresa encargada de la energía en distintas localidades.

🌩️ Riesgos eléctricos y tormentas
Un empleado municipal de Resistencia se negó a trabajar durante las tormentas eléctricas por miedo a ser alcanzado por un rayo. Horas después, en Villa Elba, una descarga cayó sobre una persona que realizaba una instalación eléctrica.

🚰 Reclamos por agua y servicios básicos
Los reclamos se multiplican: barrios enteros piden agua, un derecho básico que sigue sin garantizarse, afectando especialmente a ancianos y personas con discapacidad. Los cortes de luz se vuelven cotidianos, y el colmo llegó con la explosión de un transformador en plena Casa de Gobierno, donde el mantenimiento debería ser óptimo bajo la responsabilidad de las autoridades máximas del gabinete.

📉 Descontento ciudadano
El descontento crece, la confianza se erosiona y la sensación de abandono.

FRENTE A TODO ESTE DESASTRE:
🔵SALEN FUNCIONARIOS PROVINCIALES A CULPAR A LOS VECINOS.
🔵SOLO SOSTIENEN LOS MUNICIPIOS Y LA COMUNIDAD.
🔴 SE PASAN HACIENDO PUTIFOTOS. PERO LA DE GOBERNAR?? QUE TE PARECE?

In this article:,,,,
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

“Nadie te va a creer, me respalda el gobernador”: grave denuncia por amenazas y presunto abuso en un hospital de Colonia Aborigen

Una joven trabajadora del Hospital de Colonia Aborigen, en el departamento 25 de Mayo de la provincia del Chaco, presentó una denuncia penal por...

3 días ago

NOTICIAS

Revelaron los detalles de la autopsia al joven que se fue del hospital de Baradero y volvió golpeado

La investigación por la muerte de Didier Podestá Deleglise dio un giro a partir de nuevas pruebas. La grave denuncia del abogado de la...

5 días ago

Espectáculos

Dieron a conocer una fuerte interna entre los chefs Ariel Rodríguez Palacios y Jimena Monteverde

Según lo que trascendió, la renuncia de un integrante del programa del cocinero fue lo que desató malestar entre los chefs.   Ariel Rodríguez...

3 días ago

CORRUPCION

A espaldas del ministro de Seguridad del Chaco, policías robaban droga mientras Matkovich daba su discurso

Durante un operativo oficial de destrucción de estupefacientes valuados en más de $1.200 millones, se detectó que efectivos policiales habrían sustraído droga a espaldas...

5 días ago