Chaco Descontrol Ferro desde que asumio no pega una le exploto un transformador en casa de gobierno

Inundaciones y falta de respuesta

La gestión de Leandro no da abasto frente a los problemas que se multiplican día tras día. Tras las inundaciones que afectaron gran parte de la provincia, la municipalidad quedó sobrepasada y la ayuda provincial resultó deficiente, generando un clima de indignación que se trasladó con fuerza a las redes sociales.

⚡ Explosiones y cortes de energía

La situación se agravó cuando explotó un transformador en Casa de Gobierno y, por segundo día consecutivo, la administración pública de Resistencia se vio obligada a enviar a sus trabajadores a sus domicilios, sin poder cumplir sus funciones. Mientras el gobernador intenta transmitir calma, la ciudadanía denuncia la ineficiente administración de los recursos públicos.

Hace apenas un día, las imágenes mostraban cataratas de agua saliendo de los ascensores de Casa de Gobierno; hoy, los problemas se repiten con los transformadores y se suman a las deficiencias de la empresa encargada de la energía en distintas localidades.

🌩️ Riesgos eléctricos y tormentas

Un empleado municipal de Resistencia se negó a trabajar durante las tormentas eléctricas por miedo a ser alcanzado por un rayo. Horas después, en Villa Elba, una descarga cayó sobre una persona que realizaba una instalación eléctrica.

🚰 Reclamos por agua y servicios básicos

Los reclamos se multiplican: barrios enteros piden agua, un derecho básico que sigue sin garantizarse, afectando especialmente a ancianos y personas con discapacidad. Los cortes de luz se vuelven cotidianos, y el colmo llegó con la explosión de un transformador en plena Casa de Gobierno, donde el mantenimiento debería ser óptimo bajo la responsabilidad de las autoridades máximas del gabinete.

📉 Descontento ciudadano

El descontento crece, la confianza se erosiona y la sensación de abandono.

FRENTE A TODO ESTE DESASTRE:

🔵SALEN FUNCIONARIOS PROVINCIALES A CULPAR A LOS VECINOS.

🔵SOLO SOSTIENEN LOS MUNICIPIOS Y LA COMUNIDAD.

🔴 SE PASAN HACIENDO PUTIFOTOS. PERO LA DE GOBERNAR?? QUE TE PARECE?