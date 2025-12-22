En vísperas de la Navidad, las lluvias suman humedad y mejoran el balance hídrico en la región centro

Las precipitaciones registradas en las últimas 48 horas dejaron acumulados significativos en diversas regiones agrícolas del país.

De acuerdo con los informes de organismos provinciales de recursos hídricos, redes de monitoreo y reportes aportados por productores y entidades agropecuarias, los registros muestran valores dispares pero con aportes importantes para los perfiles de humedad en plena implantación y desarrollo de cultivos de gruesa.

El evento, ocurrido entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, coincidió con el avance de un sistema frontal desde el oeste que generó tormentas de variada intensidad y núcleos localizados.

Los registros difundidos confirman volúmenes altos en sectores serranos, localidades extrapampeanas y cuencas del norte santafesino y correntino.

Expectativas para la campaña gruesa

Las lluvias se desarrollaron en vísperas de las celebraciones de Navidad y en una instancia clave para la evolución del maíz temprano, la siembra de soja y la recuperación de pasturas.

Los acumulados refuerzan las reservas superficiales y permiten recomponer perfiles con distintos grados de déficit previo, especialmente en zonas con escasa disponibilidad hídrica durante noviembre.

A continuación, se presenta el detalle ordenado de mayor a menor dentro de cada provincia, según los registros oficiales y reportes rurales recopilados antes y después del evento.

En localidades rurales del norte bonaerense, los milímetros acumulados recargaron los perfiles superficial y profundo en zonas agrícolas.(Foto: X CendonMabel).

Registros de lluvias – por provincias

Buenos Aires

Saavedra: 67 mm

Darregueira: 65 mm

Goyena: 66 mm

Dufaur: 40 mm

Pigüé: 38 mm

Sánchez: 36 mm

Pergamino: 35 mm

Ramallo: 34 mm

Villa Ramallo: 32 mm

Trenque Lauquen: 31 mm

Daireaux: 29 mm

Gobernador Castro: 28 mm

Espartillar: 28 mm

Bordenave: 26 mm

Pérez Millán: 25 mm

Arrecifes: 25 mm

Todd: 23 mm

San Pedro: 22 mm

Guerrico: 20 mm

Campo La Celina: 20 mm

Santa Lucía: 21 mm

Bonifacio: 18 mm

Guaminí: 12 mm

Carhué: 11 mm

Rivera: 9 mm

San Luis – REM

Potrero de los Funes: 74,2 mm

La Punta: 61,3 mm

Las Chacras JK: 56,6 mm

El Trapiche: 51,8 mm

Aeropuerto San Luis: 48,1 mm

Valle de Pancanta: 43,7 mm

San Luis Rural: 36,7 mm

Estancia Grande: 33,2 mm

La Cumbre: 31,4 mm

Naschel: 29,0 mm

Córdoba

Dique Pichanas: 77,8 mm

Cosquín: 70,8 mm

Santa Rosa – Calamuchita: 56,0 mm

Huerta Grande: 49,4 mm

Cuesta de los Pajaritos – Mallín: 49,2 mm

Villa del Totoral: 48,6 mm

Río Primero: 48,0 mm

Piquillín: 48,0 mm

APRhi EDAR Tanti: 46,6 mm

Brinkmann: 44,8 mm

Santa Fe

Los Amores: 200 mm

Nicanor Molinas: 136 mm

Ingeniero Chanourdie: 114 mm

Villa Minetti: 110 mm

Pozo Borrado: 90 mm

Santa Fe capital: 80 mm

Ceres: 52 mm

Rafaela: 53 mm

Galvez: 46 mm

San Javier: 45 mm

Vera: 47 mm

Cayastá: 54 mm

Sauce Viejo: 49 mm

Tostado: 60 mm

Las Toscas: 65 mm

Villa Ocampo: 65 mm

Constanza: 20 mm

Colonia Maua: 32 mm

Montefiore: 54 mm

Maria Juana: 53 mm

Rosario: 26 mm

Arroyo Seco: 32 mm

Pueblo Andino: 28 mm

Carrizales–Clarke: 26 mm

La Camila: 30 mm

La Lucila: 10 mm

Colonia Teresa: 19 mm

San Justo: 55 mm

Vera y Pintado: 66 mm

Calchaquí: 40 mm

Corrientes – Dirección de Recursos Forestales

Corrientes Capital: 159 mm

San Borjita: 136,6 mm

Ituzaingó: 135 mm

La Palmira: 123,4 mm

Ita Ibate: 120,4 mm

Concepción: 110 mm

San Miguel: 101 mm

Gobernador Virasoro: 80,4 mm

Goya: 55 mm

Monte Caseros: 51 mm

Paso de los Libres: 39 mm

Las cuencas del norte santafesino y correntino recibieron aportes abundantes, con más de 100 milímetros en diversas localidades rurales. (Foto: TN).

Distribución y tendencia climática

El análisis conjunto de los registros permite observar una marcada variabilidad en la intensidad de las precipitaciones. Las localidades del norte santafesino y correntino se destacaron como epicentros del evento, con acumulados superiores a los 100 milímetros.

Hacia el oeste, las lluvias serranas de Córdoba y San Luis aportaron a la recuperación parcial de los perfiles superficiales. Mientras que en el noroeste bonaerense se verificaron registros moderados con valores entre 20 y 40 milímetros, reflejando una tendencia más dispersa en la distribución.

Las oficinas provinciales continuarán registrando la evolución del sistema y monitoreando el impacto en cuencas urbanas y caminos rurales. Los informes hídricos previstos para las próximas jornadas permitirán completar la estimación del aporte total registrado en la región núcleo y zonas extrapampeanas.