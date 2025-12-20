Connect with us

NOTICIAS

Volvimos Cero: Fernando Romero jefe policial admite pérdida de confianza de la justicia federal

Published

Fernando Romero se refirió al impacto institucional tras la detención de policías por robo de droga durante una quema de estupefacientes en Colonia Benítez y reconoció un retroceso en la confianza judicial.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, afirmó que “volvimos a foja cero” al evaluar el estado de la fuerza luego de la detención de efectivos acusados de sustraer varios kilos de droga durante un procedimiento de quema de estupefacientes en Colonia Benítez. Señaló que la situación afecta el “prestigio de la institución” y que la Justicia federal “ya no nos va a ver con la misma confianza”. En ese marco, sostuvo que deberán reforzarse los secuestros y las investigaciones para recuperar credibilidad.

