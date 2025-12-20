Sumario administrativo y suspensión para los siete policías detenidos por quedarse con droga en el Chaco

En declaraciones a CIUDAD TV, el director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi, reveló que ese organismo inició un sumario administrativo y suspendió de sus funciones sin goce de haberes a los siete agentes de la fuerza provincial detenidos por quedarse con droga que debía ser incinerada.

El Organismo de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo paralelo a la causa judicial federal, tras la detención de siete empleados policiales acusados de sustraer parte de un cargamento de droga que debía ser incinerado en Colonia Benítez.

Los hechos se conocieron ayer, durante un operativo de quema de sustancias ilegales secuestradas en causas anteriores, coordinado por la Justicia Federal. Según Urturi, el secretario del Juzgado Federal N°2 advirtió irregularidades en el traslado de la droga y notificó al fiscal interviniente, Marcelo Burela, quien dispuso la aprehensión de los siete agentes.

En paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Seguridad dispuso una investigación administrativa. “A las siete de la tarde, en ese momento, se comunica conmigo el ministro de Seguridad, el doctor Hugo Matkovich, quien me da directivas para que se sustancie un sumario administrativo atento a la gravedad de este hecho”, relató Urturi. En consecuencia, se aplicó la suspensión de funciones con retención de haberes para los implicados, conforme al artículo 219, inciso B, por faltas gravísimas.

Respecto al proceso judicial, Urturi señaló que el nuevo sistema procesal penal federal, vigente desde el 1 de diciembre, coloca al fiscal federal a cargo de la investigación. Agregó que se espera que hoy se formalice la acusación y se resuelva la situación procesal de los detenidos, quienes permanecen incomunicados. “El fiscal nos manifestó que muy probablemente hoy va a solicitar la detención”, afirmó.

Sobre el perfil de los agentes involucrados, indicó que era oficiales jefes, oficiales subalternos y personal subalterno. Y enfatizó el impacto del caso: “Obviamente que esto es algo que no se espera, es algo que pega fuerte”.

El director del OCI remarcó la importancia de una investigación imparcial para determinar responsabilidades. “Creo que es muy importante llevar una investigación imparcial, clara y precisa para determinar cómo fue que pasó, qué fue lo que pasó”, sostuvo. Aseguró que, al menos, “no hay duda que hay irregularidades en cuanto a la forma en que se estaba llevando adelante, lo cual ya trae aparejados responsabilidades disciplinarias administrativas”.

Mientras la Justicia Federal, con el apoyo de Gendarmería Nacional, avanza en la causa penal, el OCI aguarda recabar las evidencias reunidas por el fuero federal para proseguir con el sumario interno. Urturi concluyó afirmando que han habido ‘prima facie’ faltas gravísimas, “no hay duda”.