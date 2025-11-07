El Gobierno de Leandro Zdero gastó en lo que va del año más de 13 mil millones de pesos en medios de Comunicacion

Millonarios fondos para medios oficialistas en el Chaco. Desde el inicio de la gestión de Leandro Zdero, se multiplicaron las denuncias por los millonarios montos que habrían recibido algunos medios de comunicación de la provincia del Chaco.

Los principales beneficiados serían medios de la capital provincial, Resistencia, cuyo alcance es limitado en el resto del territorio chaqueño. Esa falta de incidencia se reflejó en las últimas elecciones, donde La Libertad Avanza y el Frente Patria obtuvieron un empate técnico, lo que expone que estos portales no representan a la mayoría de la población.

A pesar de ello, el Gobierno provincial continúa destinando sumas millonarias a un reducido grupo de periodistas y empresas mediáticas. Las publicaciones de estos medios parecen confirmar las sospechas: no se observa ninguna crítica hacia la gestión actual, aun cuando no se han ejecutado obras significativas, se eliminó la cláusula gatillo docente y el Ejecutivo provincial mantiene una alianza política con el Gobierno nacional, responsable de suprimir el incentivo docente.

💣💥 HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO LA GESTIÓN ZDERO GASTÓ MÁS DE 13 MIL MILLONES DE PESOS EN PUBLICIDAD A MEDIOS Y PERIODISTAS AFINES

🧨🧨 Los más ENSOBRADOS SON EL GRUPO CANAL 9 (LINKE), JULIO WAJCMAN Y EL CLAN RUBIOLO

✍️✍️ El Grupo Linke (Canal 9 de Resistencia, radio y noticiero inclusive) cobró más de 511 millones (mas de 51 millones por mes);

✍️✍️ JULIO WAJCMAN y su testaferra Alicia Gladys Sánchez casi 384 MILLONES DE PESOS (MÁS DE 38 millones de pesos por mes).

✍️✍️El CLAN RUBIOLO y sus incontable testaferros, cobraron más de 173 millones de pesos (más de 17 millones trecientos cuarenta y tres mil pesos por mes).

PERO HAY MÁS, MUCHOS MÁS MEDIOS ENSOBRADOS POR EL ZORRO

Mientras tanto, estos medios difunden contenidos triviales como “el gobernador se golpeó un dedo” o “los bailes del gobernador”, alejados de la realidad que atraviesa la provincia.

Diversos gremios y sectores sociales denunciaron que, por cada año de gestión de Zdero, el dinero destinado a estos medios equivaldría al presupuesto de 20 escuelas, una cifra que califican como “una verdadera locura”.