Espectáculos

Por qué Wanda Nara intentó que Mauro Icardi tuviera una relación con Zaira Nara

Published

Fue cuando la mediática todavía estaba casada con Maxi López y ambos futbolistas eran amigos. Los detalles de la anécdota.

En el programa de streaming Sería increíble (Olga), Zaira Nara se refirió a una situación insólita que, si bien había trascendido, nunca se había escuchado con tanta claridad. La conductora habló del momento en el que su hermana, Wanda Nara, le presentó a Mauro Icardi cuando el futbolista estaba soltero y la mediática estaba casada con Maxi López.

En aquel momento, ambos jugaban en la Sampdoria de Italia y eran amigos, una relación cercana que duró poco tiempo hasta que Icardi entabló una relación formal con Wanda.

Qué dijo Zaira Nara del día en el que Wanda le presentó a Icardi para que saliera con él

Invitada a Sería increíble (Olga), Zaira Nara sorprendió a todos en el estudio al repasar que Wanda le presentó a Mauro Icardi.

“Ella estaba en pareja, casada con Maxi. Yo estaba soltera. Me quieren presentar a alguien. Este alguien era Mauro, compañero de Maxi del club donde jugaban. Yo decía ‘no, no, no, no’, pero organizan planes; cada vez que llegaba a la casa de mi hermana estaba y me lo querían enchufar”, lanzó Zaira.

Zaira Nara mostró un look para el verano que se viene. (Foto: Instagram/zaira.nara)
“¿No te gustaba?“, la preguntó Nati Jota. ”A mí no me gustó, gracias a Dios. Nunca le di bola porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas. Pero viste cuando decís menos mal que ni siquiera para joder. O sea, para mí fue un no rotundo. O sea, no hay chance”, remarcó.

Zaira dijo que su hermana “es tan pesada e insistente” que un día lo llevó a Mauro de sorpresa a un viaje. “Me recontra calenté porque le dije no ‘podés ser tan hija de p… de que te estoy diciendo que no y me lo traés y me lo enchufás’”, agregó.

Wanda Nara, junto a su hermana Zaira al viajar a Milán. (Foto: Instagram/wanda_nara)
Cuando le preguntaron qué dijo ella cuando Wanda le contó que Mauro le gustaba, Zaira repasó cómo fue ese momento.

“Después de ahí había estado de novia, había cortado y me fui a Italia a desahogarme con mi hermana. Llego y me dice, ‘estoy saliendo con Mauro’. Fue como que yo quería hablarle de mis problemas, me había pagado el pasaje y todo como para llegar y charlar, pero ella nunca me escuchó y me contó toda su historia. Lo mío había quedado como una anécdota”, cerró.

