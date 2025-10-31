Luisana Lopilato posó en las calles de Madrid con un top tejido que tiene botones dorados con forma de sol

Lo combinó con un jean básico y un importante reloj de oro.
Luisana Lopilato compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su reciente paso por Madrid y mostró un look ideal para los días cálidos. La actriz posó al aire libre con un outfit relajado que combina comodidad y detalles trendy. Las fotos forman parte de una producción que hizo para la revista Hola.
Llevó un top tejido negro sin mangas, con escote redondo y botones grandes dorados en forma de soles que recorren el frente. La prenda, ajustada dejó parte de su abdomen al descubierto.
Lo combinó con un jean celeste tiro medio, de corte recto y efecto gastado.
En cuanto a los accesorios, optó por un reloj de oro, aros pequeños de plata y anillos finos. Las uñas color rojo aportaron un toque de contraste a la paleta neutra del look.
Para el make up, eligió una base liviana y natural, con rubor rosado suave, labios nude y máscara de pestañas para destacar la mirada. El pelo suelto, lacio y con raya al costado completó el estilismo.
El look de Luisana Lopilato en Nueva York
La semana pasada, Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores de Instagram con un look de alto impacto, donde combinó elegancia y tendencia en partes iguales.
Desde una terraza con vista a los rascacielos de Nueva York, la actriz compartió una serie de fotos que no tardaron en viralizarse. En el pie de foto de la publicación, escribió con humor: “Yo, deslumbrada por una vista que ni se ve. Ustedes, deslumbrando con ese outfit”, seguido de emojis de risa y fueguitos.
En las imágenes, la actriz posó con un corset en tejido pied de poule blanco y negro, al cuerpo y con botones dorados en el frente que aportan un toque clásico. La prenda es estructurada y con escote en forma de corazón.
Lo combinó con un pantalón sastrero negro de tiro alto y un abrigo oversized del mismo tono, que llevó sobre los hombros con un aire relajado. En las manos, un anillo de brillantes y aros colgantes con strass completaron el look.