Luisana Lopilato posó en las calles de Madrid con un top tejido que tiene botones dorados con forma de sol

Lo combinó con un jean básico y un importante reloj de oro.

Luisana Lopilato compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su reciente paso por Madrid y mostró un look ideal para los días cálidos. La actriz posó al aire libre con un outfit relajado que combina comodidad y detalles trendy. Las fotos forman parte de una producción que hizo para la revista Hola.

Llevó un top tejido negro sin mangas, con escote redondo y botones grandes dorados en forma de soles que recorren el frente. La prenda, ajustada dejó parte de su abdomen al descubierto.

 

Luisana Lopilato con crop top tejido negro. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
Lo combinó con un jean celeste tiro medio, de corte recto y efecto gastado.

Luisana Lopilato en Madrid. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
En cuanto a los accesorios, optó por un reloj de oroaros pequeños de plata anillos finos. Las uñas color rojo aportaron un toque de contraste a la paleta neutra del look.

Luisana Lopilato mostró el top que no te puede faltar este verano. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
Para el make up, eligió una base liviana y natural, con rubor rosado suavelabios nude y máscara de pestañas para destacar la mirada. El pelo suelto, lacio y con raya al costado completó el estilismo.

Luisana Lopilato en modo verano. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
Luisana Lopilato con crop top tejido. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
Luisana Lopilato arrasó con su look. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
El look de Luisana Lopilato en Nueva York

La semana pasada, Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores de Instagram con un look de alto impacto, donde combinó elegancia y tendencia en partes iguales.

Desde una terraza con vista a los rascacielos de Nueva York, la actriz compartió una serie de fotos que no tardaron en viralizarse. En el pie de foto de la publicación, escribió con humor: “Yo, deslumbrada por una vista que ni se ve. Ustedes, deslumbrando con ese outfit”, seguido de emojis de risa y fueguitos.

Luisana Lopilato acaparó todas las miradas. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
En las imágenes, la actriz posó con un corset en tejido pied de poule blanco y negro, al cuerpo y con botones dorados en el frente que aportan un toque clásico. La prenda es estructurada y con escote en forma de corazón.

Luisana Lopilato con corset blanco y negro. (Foto: Instagram/@luisanalopilato).
Lo combinó con un pantalón sastrero negro de tiro alto y un abrigo oversized del mismo tono, que llevó sobre los hombros con un aire relajado. En las manos, un anillo de brillantes y aros colgantes con strass completaron el look.

