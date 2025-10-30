“Murió sola”: el dolor de la hija de la mujer de 80 años que fue olvidada en una isla por un crucero

Suzanne Rees, una pasajera australiana de 80 años, fue olvidada durante una excursión del crucero Coral Adventurer en una isla remota del norte de Queensland. Su hija, Katherine Rees, habló con los medios internaciones y pidió que se esclacezca el hecho.

“Por lo poco que nos contaron, parece que hubo una falta de atención y de sentido común. Mi mamá murió sola, sin nadie a su lado. No puedo entender cómo permitieron que esto pasara”, expresó Katherine.

Según informó la policía a la familia de la mujer, el día de la excursión hacía mucho calor y Suzanne comenzó a sentirse mal al subir la colina por lo que le pidieron que bajara sola. Tiempo después, el barco zarpó sin darse cuenta que faltaba. Cinco horas mas tarde, notaron su ausencia y dieron aviso a las autoridades. Al día siguiente la encontraron sin vida en la isla.

Suzanne Rees tenía 80 años. (Foto: Gentileza BBC)

“Espero que la investigación forense determine qué debería haber hecho la empresa para poder salvar la vida de mi madre”, agregó y describió a su madre como “una jardinera sana y activa, miembro de un grupo de senderismo”.

¿Cómo fue la excursión donde desapareció la mujer de 80 años?

El viaje era parte de un recorrido de 60 días alrededor de Australia, valuado en más de 50.000 dólares. Según The Australian, en Lizard Island, Rees participó de una caminata considerada “desafiante”, durante la cual la mujer se sintió mal por el calor y se detuvo durante el ascenso, mientras el grupo continuó sin advertirlo.

Según informó el medio The Guardian, Rees fue olvidada luego de que el crucero partiera sin realizar un recuento de pasajeros, y su desaparición no fue reportada a las autoridades hasta cinco horas después, cuando no se presentó a la cena. Para entonces, ya era de noche y la búsqueda comenzó con gran demora.

El Coral Adventurer dio la vuelta tras conocerse su ausencia y envió a siete miembros de la tripulación en una embarcación más pequeña para explorar la isla con linternas, según informó el mismo medio.

Finalemente, un día después de haber sido abandonada durante la excursión, el cuerpo de Suzzane fue hallado en la isla. “Un helicóptero de Nautilus Aviation localizó el cuerpo de la mujer el domingo”, detallaron las autoridades australianas a medios locales.

En paralelo, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) abrió una investigación para determinar si hubo fallas en el control de pasajeros y posibles incumplimientos de los protocolos de embarque.