Burlando reveló cuál es la situación en la cárcel de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

A pocos días del estreno del documental que narra el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia, Fernando Burlando, dio detalles sobre el presente de los rugbiers condenados por el crimen.

“El objetivo inicial del documental era exponer la problemática de la nocturnidad, de la juventud, de la violencia, del suplicio que vivió Fernando antes de morir y el suplicio que continúan viviendo sus papás”, explicó Burlando en una entrevista en el programa DDM.

Al aire, desde el programa le contaron al abogado que Pertossi, uno de los condenados, se encuentra en aislamiento en la prisión de Melchor Romero luego de haber intentado quitarse la vida. Además, Máximo Thomsen también está aislado, pero en su caso fue por un altercado con otro preso.

Máximo Thomsen fue aislado. (Foto: Telenoche eltrece)

Sobre esto, Burlando asintió y aclaró que no le interesa demasiado hablar de los condenados, sino que siempre tiene presente el dolor que enfrentan Silvino y Graciela, los papás de Fernando.

“Cuando todo esto arrancó y empezaron las charlas para la producción, no pensaba que iban a contar con la voz de los acusados y sus familias porque esa era la actitud durante el juicio. Nos tomó por sorpresa alguna aparición”, reconoció Burlando sobre la realización del documental.

Burlando opinó que “exponer una serie de estas características es muy bueno, porque da la sensación de que algunos jóvenes no toman conciencia de dónde pueden terminar si hacen algo así”.

El abogado también se refirió al dolor que atraviesan los padres de Fernando: “Los videos de la pelea los ven los padres una y otra vez. Es difícil para ellos”.

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verlo

Netflix adelantó el tráiler oficial de la serie documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, a cinco años del asesinato del joven en Villa Gesell.

La plataforma confirmó que el material se podrá ver a partir del 13 de noviembre. La misma contará con testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

La serie es dirigida por Martín Rocca y reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió a la Argentina en el verano de 2020. Además, repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verla. (Foto: Telam/ Video: X/@CheNetflix)

Según las imágenes del adelanto, se pueden ver participaciones como las de Graciela Sosa, mamá de la víctima, la de Fernando Burlando, abogado defensor de la familia, además de amigos y periodistas.

“En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad”, adelantaron en la publicación que compartió la plataforma en su cuenta oficial de X.

“El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental de tres episodios, aborda uno de los casos más impactantes de los últimos años”, agregó. “Con entrevistas a familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, estrena el 13 de noviembre en Netflix”, finalizó.