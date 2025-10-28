Connect with us

Hi, what are you looking for?

MODA

Valentino López debutó como modelo y la mujer de Maxi López fue la primera en dejar su comentario

Published

El hijo de Wanda Nara posó junto a su novia Carola Sánchez para una marca de jeans.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, debutó como modelo y protagoniza la campaña de una marca de jeans junto a su novia Carola Sánchez. La pareja posó para Vancouver y las fotos se volvieron virales en minutos.

En una de las tomas, Valentino aparece con una remera oversized blanca de mangas cortas con el logo en el frente, y detalle de líneas negras en los hombros y las mangas.

 

Valentino López con look deportivo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López con look deportivo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Sumó una pelota de fútbol con el mismo logo, un guiño a su pasión deportiva.

En otra de las imágenes, se lució con una bermuda de jean y una musculosa blanca con detalles de líneas negras.

Valentino López debutó como modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López debutó como modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Valentino posó también junto a su novia con un conjunto negro de campera pantalón cargo. Completó con un par de zapatillas urbanas en negro, haciendo juego y remera blanca.

Carola Sánchez llevó un conjunto total denim celestecrop top, camisa cropped con bolsillos frontales y pantalón ancho con detalles desflecados a los costados.

Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

El make up sigue una línea minimalista: base ligera, delineado negro fino y labios en color nude. Llevó el pelo suelto y con raya al medio. Entre los accesorios, se distinguen anillos plateados y aros pequeños.

Valentino López y su novia, modelos. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López y su novia, modelos. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

 

Valentino López con look urbano en total black. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López con look urbano en total black. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

En otra de las fotos, la pareja se mostró muy sonriente para la cámara con el mismo look y marcaron tendencia.

Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Finalmente, el joven enfrentó los flashes con una camiseta polo azul con ribertes rojo y blanco en cuello y mangas.

Valentino López modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Completó el estilismo con bermudas grises de jean, que refuerzan el aire relajado de la sesión.

Valentino López arrasó con su look. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López arrasó con su look. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

El posteo se llenó de “Me gusta” y recibió comentarios de parte de su familia. Su papá le dedicó un emoji de rayoDaniela Christiansson, mujer de Maxi López le escribió: “Qué lindos” y sumó un emoji de caritas enamoradas.

Valentino López con look urbano. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
Valentino López con look urbano. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

1 día ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

1 día ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

1 día ago

Economia

El dólar cripto se derrumbó a los 1.400 pesos, pero advierten que el riesgo cambiario no desapareció

En el mercado advierten que Milei tiene que asegurar rápido la ayuda de Estados Unidos, porque ya no están los dólares del campo. El...

1 día ago