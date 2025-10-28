Valentino López debutó como modelo y la mujer de Maxi López fue la primera en dejar su comentario

El hijo de Wanda Nara posó junto a su novia Carola Sánchez para una marca de jeans.

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, debutó como modelo y protagoniza la campaña de una marca de jeans junto a su novia Carola Sánchez. La pareja posó para Vancouver y las fotos se volvieron virales en minutos.

En una de las tomas, Valentino aparece con una remera oversized blanca de mangas cortas con el logo en el frente, y detalle de líneas negras en los hombros y las mangas.

Valentino López con look deportivo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Sumó una pelota de fútbol con el mismo logo, un guiño a su pasión deportiva.

En otra de las imágenes, se lució con una bermuda de jean y una musculosa blanca con detalles de líneas negras.

Valentino López debutó como modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Valentino posó también junto a su novia con un conjunto negro de campera y pantalón cargo. Completó con un par de zapatillas urbanas en negro, haciendo juego y remera blanca.

Carola Sánchez llevó un conjunto total denim celeste: crop top, camisa cropped con bolsillos frontales y pantalón ancho con detalles desflecados a los costados.

Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

El make up sigue una línea minimalista: base ligera, delineado negro fino y labios en color nude. Llevó el pelo suelto y con raya al medio. Entre los accesorios, se distinguen anillos plateados y aros pequeños.

Valentino López y su novia, modelos. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Valentino López con look urbano en total black. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

En otra de las fotos, la pareja se mostró muy sonriente para la cámara con el mismo look y marcaron tendencia.

Valentino López junto a su novia. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Finalmente, el joven enfrentó los flashes con una camiseta polo azul con ribertes rojo y blanco en cuello y mangas.

Valentino López modelo. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

Completó el estilismo con bermudas grises de jean, que refuerzan el aire relajado de la sesión.

Valentino López arrasó con su look. (Foto: Instagram/@officialvalentino.lopez).

El posteo se llenó de “Me gusta” y recibió comentarios de parte de su familia. Su papá le dedicó un emoji de rayo. Daniela Christiansson, mujer de Maxi López le escribió: “Qué lindos” y sumó un emoji de caritas enamoradas.