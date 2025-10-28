Connect with us

Romina Malaspina posó con un look de alto impacto y casi muestra de más en Instagram

La influencer apostó por un outfit muy arriesgado y sorprendió a todos mostrando mucha piel.

Romina Malaspina es una de las influencers más populares de la Argentina. Tiene millones de seguidores en Instagram y sabe a la perfección como conquistar los corazones del público. Es modelo, cantante, actriz y también realiza muchas presentaciones como DJ en eventos muy importantes.

En cada proyecto que emprende logra triunfar y desplegar todo su talento. Los outfits en donde la piel es protagonista se llevan todos los likes. Las tendencias son su especialidad y jamás pasa desapercibida. Marca tendencia.

Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y se muestra a la vanguardia. Los must de la temporada siempre están presentes en su guardarropa. Mezcla diferentes texturas y estilos a la perfección, creando conjuntos de prendas únicos.

Romina Malaspina compartió una producción de fotos que dejó a todos sin palabras. Desafió todos los límites y se consagró como la reina fashionista de los looks audaces. La influencer lució un conjunto de ropa interior en color azul de encaje y semitransparente. Lo complementó con un saco sastrero, dándole el toque especial al look. Sin lugar a dudas, sabe como captar las miradas de todos y no pasar desapercibida. Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial rosado con mucho brillo.

Romina Malaspina cautivó con un outfit muy arriesgado y se llevó los aplausos del público

La modelo revoluciona Instagram con cada publicación nueva que comparte. Sabe como desplegar su carisma y audacia. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Dueña de un estilo único. Su actitud avasallante nunca pasa desapercibida.

Romina Malaspina posó con un conjunto ultra jugado y apostó al límite de la censura. Un conjunto de ropa interior en color azul eléctrico. Con encaje y semitransparente. Coleccionó likes y se consagró como la reina del estilo.

 

