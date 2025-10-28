Oriana Sabatini embarazada deslumbró con un vestido cut out en la boda del “Peque” Schwartzman

Eligió un modelo Marcelo Giacobbe y Paulo Dybala reaccionó: “Dios mío, mamacita”.

A un mes del anuncio de su embarazo junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini muestra día a día en las redes sociales como crece su pancita. Ahora, estuvo invitada al casamiento de Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino y deslumbró con un espectacular vestido negro con brillos.

El modelo es ajustado al cuerpo, de escote en V pronunciado y aberturas en los laterales que se extienden hasta la espalda. Está adornado con apliques de strass plateado tanto en las costuras de los recortes como en el escote. Lo firma Marcelo Giacobbe, uno de los diseñadores argentinos más elegidos por las celebridades.

Oriana Sabatini dejó ver su embarazo con un vestido negro ajustado al cuerpo. (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Para complementar el estilismo eligió llevar el pelo suelto peinado con ondas, sutilmente revuelto -obra de Mauro Brito– y un maquillaje con sombras claras en los párpados, pestañas arqueadas, delineado fino, rubor y labios nude en manos de Frúmboli Estudio.

Oriana Sabatini en vestido negro con brillos. (Foto: Instagram/@orianasabatini)

La publicación que hizo la modelo en Instagram se llenó de Me gusta y elogios. Entre ellos el de su marido, que escribió “Dios mío mamasita” y el del diseñador del vestido, que comentó “Te amo belleza”. Su mamá Catherine Fulop también le escribió: “Bebita hermosa con bebé a cassette”.

El look de Oriana Sabatini para el casamiento del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino. (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Los looks de boda del Peque Schwartzman y Eugenia Di Martino

Después de pasar por el registro vicil, el Peque Schwartzman y Eugenia De Martino celebraron una multitudinaria fiesta y deslumbraron con sus looks. La modelo, de blanco como indica la tradición, llevó un vestido strapless de escote corazón con sectores drapeados, silueta ajustada al cuerpo y cola.

El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino, fashionistas en su boda. (Foto: Instagram/@eugedemartino)

Lo complementó con un velo largo de tul a juego, una gargantilla de tres hileras de perlas de Jean Pierre Joyeros y sandalias de cuero blanco con tobillera y taco aguja de Ricky Sarkany, el zapatero que ofició como celestino de la relación de los recién casados.

Los looks de boda del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino. (Foto: Instagram/@eugedemartino)

El reconocido peinador y colorista Max Jara fue el encargado del peinado, un recogido con raya al costado. El maquillaje, en manos de Agus Guerreiro, fue natural y glowy con delineado cat eye, rubor en las mejillas y gloss en los labios.

El Peque Schwartzman y Eugenia De Martino mostraron en Instagram los looks de su fiesta de casamiento. (Foto: Instagram/@eugedemartino)

El extenista eligió para caminar por el altar un ambo de lino beige. Lo combinó con una camisa blanca clásica, mocasines de cuero marrón chocolate y un cinturón marrón suela. “Hasta viejitos”, escribieron maridos mujer en Instagram junto a las fotos del gran día.