Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

«No me quería…»: Conmovedora revelación de Thiago Medina con sus hijas mientras luchaba por su vida

Published

El influencer contó una ancécdota muy personal y sincera sobre sus nenas.

Después de enfrentar un grave accidente, Thiago Medina reapareció públicamente con una imagen que refleja la esperanza y la familia. Junto a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, compartió un momento íntimo que marca un antes y un después en su proceso de recuperación. El reencuentro fue emotivo, celebrando estar vivo y poder seguir al lado de sus pequeñas.

En su publicación en Instagram, Thiago Medina confesó que la razón que lo sostuvo en todo ese tiempo fue el deseo de ver crecer a sus hijas. “No me quería ir sin verlas crecer”, expresó con convicción. Esas palabras reflejan un miedo, una promesa y un propósito que ahora se materializa en su vida cercana.

Las imágenes muestran un clima de calma luego de que una fuerte tormenta llegara a sus vidas: padre e hijas reunidos en casa, sonrisas, abrazos y la sensación de lo cotidiano después del caos. Fue una señal de que lo urgente; como la salud, la intervención médica, dio paso a lo esencial como es el tiempo compartido, la crianza y los lazos en la familia.

El accidente, que lo mantuvo varios días en estado crítico y con internación prolongada, obligó a Thiago Medina a detenerse, reflexionar y valorar lo que verdaderamente importa. Su familia, su expareja y madre de las niñas, Daniela Celis, también estuvo presente en ese proceso y ahora suman fuerzas bajo un nuevo entendimiento.

Hoy él anuncia que retomará sus proyectos, con otro ritmo y otra mirada. Tiene intenciones de volver a estudiar y encarar objetivos que antes postergó, a la vez que reafirma su compromiso como padre. “Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir y de pasar todo lo que pasé. Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder superar todo. No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón. Gracias a todos los que rezaron por mí”.

En síntesis, ese post junto a sus hijas no solo marca una recuperación física: es una declaración de vida. Es así como Thiago Medina demuestra que lo que parece rutina puede significar el triunfo tras lo inesperado. Y que lo más valioso es lo que él eligió proteger: acompañar el crecimiento de sus princesas Aimé y Laia.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

1 día ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

1 día ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

1 día ago

Economia

El dólar cripto se derrumbó a los 1.400 pesos, pero advierten que el riesgo cambiario no desapareció

En el mercado advierten que Milei tiene que asegurar rápido la ayuda de Estados Unidos, porque ya no están los dólares del campo. El...

1 día ago